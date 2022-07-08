Сайнс обрадовался поражению в квалификации. И вот почему

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Борьба за поул на Гран При Австрии оказалась невероятно упорной – на коротком альпийском кольце тройка лидеров уложилась в 0,082 секунды. Карлос Сайнс самую малость уступил как своему партнеру по Ferrari Шарлю Леклеру, так и Максу Ферстаппену из Red Bull.

«Если оглядываться назад и учитывать, насколько мы близко, то точно сможешь назвать места по ходу своего круга, где потерял десятую, которая могла бы принести поул, – объяснил испанец. – Но я уверен, что и двое других парней назовут такие места».

Сайнс отметил, что для него важнее другое: уже не раз в нынешнем сезоне гонщику не удавалось проехать быстро в решающий момент. Но неделю назад он уже завоевал поул в Сильверстоуне, и сейчас тоже справился с прессингом клетчатого флага.

«Здорово, что получилось проехать хороший круг в самом конце, – сказал Карлос. – Это было непросто, так как шины остыли из-за красных флагов. Нужно было довериться машине в первом повороте, в третьем, а это было непросто. Конечно, мне хотелось бы проехать чуточку быстрее. Но я готов принять третье место с минимальным отрывом».

Говоря о планах на спринт, пилот добавил: «Я стартую с чистой стороны прямой, это здорово. Полагаю, гонка доставит удовольствие благодаря слип-стримам и DRS. Да и весь уик-энд обещает получиться интересным».

Прежде Сайнс ни разу не финишировал в Шпильберге выше пятого места.