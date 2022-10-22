Сайнс обогнал Леклера с Ферстаппеном и завоевал поул в Остине
Результаты трех пилотов уместились в одну десятую, но сильнейшим во второй раз в карьере стал испанский пилот Ferrari
На прошлом Гран При в Японии Карлос Сайнс упомянул, что ему надоело проигрывать квалификации с разницей в несколько сотых. Уик-энд в американском Остине доказал, что гонщик сделал верные выводы: на этот раз уже он с минимальным перевесом превзошел своего партнера по Скудерии Шарля Леклера и Макса Ферстаппена из Red Bull.
В первой быстрой попытке финала Леклер обновил рекорд уик-энда (1:34.624), тогда как Ферстаппен отстал от него на четыре десятых, пропустив еще и Сайнса с Льюисом Хэмилтоном. Такая скорость действующего чемпиона стала результатом выбора Red Bull, которая поставила обоим своим пилотам уже прикатанные шины.
Но под клетчатым флагом у всех были свежие комплекты. Леклер первым закончил круг, сбросив еще две десятых, Сайнс проехал еще на 0,065 быстрее, а Ферстаппен растерял созданное было преимущество на третьем секторе.
«Шин не хватило, но мы хотя бы попытались», – сказал чемпион мира по радио.
Гонку Макс будет начинать вторым, так как Леклер откатится назад по решетке из-за штрафа за установку нового мотора.
Еще больше от наказания соперников выиграет Льюис Хэмилтон. На трассе, где он побеждал чаще всех, пилот Mercedes не улучшил под клетчатым флагом и показал пятую скорость, но стартовать будет третьим – кроме Леклера, переставят еще и ставшего четвертым Серхио Переса из Red Bull.
Джордж Расселл уступил партнеру по команде из Брэкли 0,041 секунды и остался шестым.
Лучшим из тех, кто не выступает за три топ-команды, в этот раз стал Лэнс Стролл. Он был быстр с самого начала уик-энда и подтвердил это седьмым результатом, хоть и отстал от поула на секунду с четвертью.
Десятку замкнули Ландо Норрис (McLaren), Фернандо Алонсо (Alpine) и давненько не доходивший о этой стадии победитель Гран При США 2019 года Валттери Боттас (Alfa Romeo).
Гуанью Чжоу, Alfa Romeo C42
Фото: Зак Маугер / Motorsport Images
Коварство линий
Сразу после завершения второй части субботней сессии результаты Alfa Romeo и вовсе выглядели блестяще: оба ее пилота прошли в заветную десятку. Но очень быстро судьи лишили Гуаньюя Чжоу лучшего результата – китайский дебютант Остина выехал за белую линию в левом повороте в конце самой длинной прямой.
Это отбросило его на 14-ю строчку, а на подножку уходящего в финал поезда вскочил Норрис.
Также время – правда не во второй, а в первой попытке – сняли у Себастьяна Феттеля, который также не удержал машину между белых линий. Немец после этого ехал чуть осторожнее и не прошел дальше.
Для Алекса Элбона и Williams 11-й результат явно не стал разочарованием, а вот двойной вылет пилотов AlphaTauri на этой стадии едва ли обрадовал команду. Пьер Гасли постоянно блокировал колеса на торможении в первом повороте – и ругался по радио страшными словами (в культурном переводе – «подобная ерунда происходит уже на втором Гран При кряду».)
Мик Шумахер, Haas VF-22
Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images
Три десятых
Именно в такой отрезок времени уложилась вся пятерка гонщиков, вылетевших в первом сегменте. Борьба оказалась невероятно упорной, потому из борьбы выбыли и те, кому машина вполне позволяла избежать такого результата.
Прежде всего это относится к Эстебану Окону из Alpine и Даниэлю Риккардо из McLaren. Австралийцу, помимо прочего, помешали и проблемы с тормозами в утренней тренировке – он остался в Q1 в третий раз за пять последних Гран При.
Единственная американская команда Формулы 1 – Haas – оказалась вне игры в полном составе. Мик Шумахер закрутился в первом повороте, а Кевину Магнуссену не хватило всего пары сотых, чтобы пройти дальше.
20-м и последним в четвертый раз подряд оказался завершающий недолгую карьеру Николя Латифи.
Четверо пилотов по ходу уик-энда получили штрафы за замену мотора, потому стартовая решетка будет отличаться от результатов квалификации.
Поул стал для Карлоса Сайнса вторым в карьере. До того он стартовал впереди всех соперников только летом в Сильверстоуне, где одержал свою единственную на настоящий момент победу в Ф1.
Результаты квалификации Гран При США
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Время
|Отрыв
|1
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|1'34.356
|2
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|1'34.421
|0.065
|3
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Red Bull
|1'34.448
|0.092
|4
|Серхио Перес
|Red Bull
|Red Bull
|1'34.645
|0.289
|5
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|1'34.947
|0.591
|6
|Джордж Расселл
|Mercedes
|Mercedes
|1'34.988
|0.632
|7
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|1'35.598
|1.242
|8
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|1'35.690
|1.334
|9
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|Renault
|1'35.876
|1.520
|10
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1'36.319
|1.963
|11
|Александр Элбон
|Williams
|Mercedes
|1'36.368
|1.122
|12
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|Mercedes
|1'36.398
|1.152
|13
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|Red Bull
|1'36.740
|1.494
|14
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1'36.970
|1.724
|15
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Red Bull
|1'37.147
|1.901
|16
|Кевин Магнуссен
|Haas
|Ferrari
|1'36.949
|1.652
|17
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|Mercedes
|1'37.046
|1.749
|18
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|1'37.068
|1.771
|19
|Мик Шумахер
|Haas
|Ferrari
|1'37.111
|1.814
|20
|Николя Латифи
|Williams
|Mercedes
|1'37.244
|1.947
|Полные результаты
*отрыв указан от лучшего времени сегмента (Q1 – Сайнс, 1:35.297; Q2 – Леклер, 1:35.246; Q3 – Сайнс, 1:34.356)
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