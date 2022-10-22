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Формула 1 / Гран При США Отчет о квалификации

Сайнс обогнал Леклера с Ферстаппеном и завоевал поул в Остине

Результаты трех пилотов уместились в одну десятую, но сильнейшим во второй раз в карьере стал испанский пилот Ferrari

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Сайнс обогнал Леклера с Ферстаппеном и завоевал поул в Остине
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На прошлом Гран При в Японии Карлос Сайнс упомянул, что ему надоело проигрывать квалификации с разницей в несколько сотых. Уик-энд в американском Остине доказал, что гонщик сделал верные выводы: на этот раз уже он с минимальным перевесом превзошел своего партнера по Скудерии Шарля Леклера и Макса Ферстаппена из Red Bull.

В первой быстрой попытке финала Леклер обновил рекорд уик-энда (1:34.624), тогда как Ферстаппен отстал от него на четыре десятых, пропустив еще и Сайнса с Льюисом Хэмилтоном. Такая скорость действующего чемпиона стала результатом выбора Red Bull, которая поставила обоим своим пилотам уже прикатанные шины. 

Но под клетчатым флагом у всех были свежие комплекты. Леклер первым закончил круг, сбросив еще две десятых, Сайнс проехал еще на 0,065 быстрее, а Ферстаппен растерял созданное было преимущество на третьем секторе. 

«Шин не хватило, но мы хотя бы попытались», – сказал чемпион мира по радио. 

Гонку Макс будет начинать вторым, так как Леклер откатится назад по решетке из-за штрафа за установку нового мотора. 

Еще больше от наказания соперников выиграет Льюис Хэмилтон. На трассе, где он побеждал чаще всех, пилот Mercedes не улучшил под клетчатым флагом и показал пятую скорость, но стартовать будет третьим – кроме Леклера, переставят еще и ставшего четвертым Серхио Переса из Red Bull.

Джордж Расселл уступил партнеру по команде из Брэкли 0,041 секунды и остался шестым. 

Лучшим из тех, кто не выступает за три топ-команды, в этот раз стал Лэнс Стролл. Он был быстр с самого начала уик-энда и подтвердил это седьмым результатом, хоть и отстал от поула на секунду с четвертью.

Десятку замкнули Ландо Норрис (McLaren), Фернандо Алонсо (Alpine) и давненько не доходивший о этой стадии победитель Гран При США 2019 года Валттери Боттас (Alfa Romeo). 

Гуанью Чжоу, Alfa Romeo C42

Гуанью Чжоу, Alfa Romeo C42

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Коварство линий

Сразу после завершения второй части субботней сессии результаты Alfa Romeo и вовсе выглядели блестяще: оба ее пилота прошли в заветную десятку. Но очень быстро судьи лишили Гуаньюя Чжоу лучшего результата – китайский дебютант Остина выехал за белую линию в левом повороте в конце самой длинной прямой. 

Это отбросило его на 14-ю строчку, а на подножку уходящего в финал поезда вскочил Норрис. 

Также время – правда не во второй, а в первой попытке – сняли у Себастьяна Феттеля, который также не удержал машину между белых линий. Немец после этого ехал чуть осторожнее и не прошел дальше.

Для Алекса Элбона и Williams 11-й результат явно не стал разочарованием, а вот двойной вылет пилотов AlphaTauri на этой стадии едва ли обрадовал команду. Пьер Гасли постоянно блокировал колеса на торможении в первом повороте – и ругался по радио страшными словами (в культурном переводе – «подобная ерунда происходит уже на втором Гран При кряду».)  

Мик Шумахер, Haas VF-22

Мик Шумахер, Haas VF-22

Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

Три десятых

Именно в такой отрезок времени уложилась вся пятерка гонщиков, вылетевших в первом сегменте. Борьба оказалась невероятно упорной, потому из борьбы выбыли и те, кому машина вполне позволяла избежать такого результата. 

Прежде всего это относится к Эстебану Окону из Alpine и Даниэлю Риккардо из McLaren. Австралийцу, помимо прочего, помешали и проблемы с тормозами в утренней тренировке – он остался в Q1 в третий раз за пять последних Гран При. 

Единственная американская команда Формулы 1 – Haas – оказалась вне игры в полном составе. Мик Шумахер закрутился в первом повороте, а Кевину Магнуссену не хватило всего пары сотых, чтобы пройти дальше. 

20-м и последним в четвертый раз подряд оказался завершающий недолгую карьеру Николя Латифи.

Четверо пилотов по ходу уик-энда получили штрафы за замену мотора, потому стартовая решетка будет отличаться от результатов квалификации. 

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Поул стал для Карлоса Сайнса вторым в карьере. До того он стартовал впереди всех соперников только летом в Сильверстоуне, где одержал свою единственную на настоящий момент победу в Ф1.

Результаты квалификации Гран При США

Позиция Гонщик Команда Мотор Время Отрыв
1 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 1'34.356  
2 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 1'34.421 0.065
3 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 1'34.448 0.092
4 Mexico Серхио Перес Red Bull Red Bull 1'34.645 0.289
5 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 1'34.947 0.591
6 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 1'34.988 0.632
7 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 1'35.598 1.242
8 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 1'35.690 1.334
9 Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault 1'35.876 1.520
10 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 1'36.319 1.963
11 Thailand Александр Элбон Williams Mercedes 1'36.368 1.122
12 Germany Себастьян Феттель Aston Martin Mercedes 1'36.398 1.152
13 France Пьер Гасли AlphaTauri Red Bull 1'36.740 1.494
14 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari 1'36.970 1.724
15 Japan Юки Цунода AlphaTauri Red Bull 1'37.147 1.901
16 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 1'36.949 1.652
17 Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes 1'37.046 1.749
18 France Эстебан Окон Alpine Renault 1'37.068 1.771
19 Germany Мик Шумахер Haas Ferrari 1'37.111 1.814
20 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 1'37.244 1.947
Полные результаты

*отрыв указан от лучшего времени сегмента (Q1 – Сайнс, 1:35.297; Q2 – Леклер, 1:35.246; Q3 – Сайнс, 1:34.356)

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