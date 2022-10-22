Сайнс обогнал Леклера с Ферстаппеном и завоевал поул в Остине

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На прошлом Гран При в Японии Карлос Сайнс упомянул, что ему надоело проигрывать квалификации с разницей в несколько сотых. Уик-энд в американском Остине доказал, что гонщик сделал верные выводы: на этот раз уже он с минимальным перевесом превзошел своего партнера по Скудерии Шарля Леклера и Макса Ферстаппена из Red Bull.

В первой быстрой попытке финала Леклер обновил рекорд уик-энда (1:34.624), тогда как Ферстаппен отстал от него на четыре десятых, пропустив еще и Сайнса с Льюисом Хэмилтоном. Такая скорость действующего чемпиона стала результатом выбора Red Bull, которая поставила обоим своим пилотам уже прикатанные шины.

Но под клетчатым флагом у всех были свежие комплекты. Леклер первым закончил круг, сбросив еще две десятых, Сайнс проехал еще на 0,065 быстрее, а Ферстаппен растерял созданное было преимущество на третьем секторе.

«Шин не хватило, но мы хотя бы попытались», – сказал чемпион мира по радио.

Гонку Макс будет начинать вторым, так как Леклер откатится назад по решетке из-за штрафа за установку нового мотора.

Еще больше от наказания соперников выиграет Льюис Хэмилтон. На трассе, где он побеждал чаще всех, пилот Mercedes не улучшил под клетчатым флагом и показал пятую скорость, но стартовать будет третьим – кроме Леклера, переставят еще и ставшего четвертым Серхио Переса из Red Bull.

Джордж Расселл уступил партнеру по команде из Брэкли 0,041 секунды и остался шестым.

Лучшим из тех, кто не выступает за три топ-команды, в этот раз стал Лэнс Стролл. Он был быстр с самого начала уик-энда и подтвердил это седьмым результатом, хоть и отстал от поула на секунду с четвертью.

Десятку замкнули Ландо Норрис (McLaren), Фернандо Алонсо (Alpine) и давненько не доходивший о этой стадии победитель Гран При США 2019 года Валттери Боттас (Alfa Romeo).

Гуанью Чжоу, Alfa Romeo C42 Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Коварство линий

Сразу после завершения второй части субботней сессии результаты Alfa Romeo и вовсе выглядели блестяще: оба ее пилота прошли в заветную десятку. Но очень быстро судьи лишили Гуаньюя Чжоу лучшего результата – китайский дебютант Остина выехал за белую линию в левом повороте в конце самой длинной прямой.

Это отбросило его на 14-ю строчку, а на подножку уходящего в финал поезда вскочил Норрис.

Также время – правда не во второй, а в первой попытке – сняли у Себастьяна Феттеля, который также не удержал машину между белых линий. Немец после этого ехал чуть осторожнее и не прошел дальше.

Для Алекса Элбона и Williams 11-й результат явно не стал разочарованием, а вот двойной вылет пилотов AlphaTauri на этой стадии едва ли обрадовал команду. Пьер Гасли постоянно блокировал колеса на торможении в первом повороте – и ругался по радио страшными словами (в культурном переводе – «подобная ерунда происходит уже на втором Гран При кряду».)

Мик Шумахер, Haas VF-22 Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

Три десятых

Именно в такой отрезок времени уложилась вся пятерка гонщиков, вылетевших в первом сегменте. Борьба оказалась невероятно упорной, потому из борьбы выбыли и те, кому машина вполне позволяла избежать такого результата.

Прежде всего это относится к Эстебану Окону из Alpine и Даниэлю Риккардо из McLaren. Австралийцу, помимо прочего, помешали и проблемы с тормозами в утренней тренировке – он остался в Q1 в третий раз за пять последних Гран При.

Единственная американская команда Формулы 1 – Haas – оказалась вне игры в полном составе. Мик Шумахер закрутился в первом повороте, а Кевину Магнуссену не хватило всего пары сотых, чтобы пройти дальше.

20-м и последним в четвертый раз подряд оказался завершающий недолгую карьеру Николя Латифи.

Четверо пилотов по ходу уик-энда получили штрафы за замену мотора, потому стартовая решетка будет отличаться от результатов квалификации.

Поул стал для Карлоса Сайнса вторым в карьере. До того он стартовал впереди всех соперников только летом в Сильверстоуне, где одержал свою единственную на настоящий момент победу в Ф1.

Результаты квалификации Гран При США

*отрыв указан от лучшего времени сегмента (Q1 – Сайнс, 1:35.297; Q2 – Леклер, 1:35.246; Q3 – Сайнс, 1:34.356)