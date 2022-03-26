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Формула 1 / Гран При Саудовской Аравии Новости

Сайнс о том, почему не улучшил: Не чувствую свежих шин

По словам пилота Ferrari, когда резина немного прикатывается, он едет быстрее

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Сайнс о том, почему не улучшил: Не чувствую свежих шин
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За несколько минут до конца финальной сессии квалификации Гран При Бахрейна лучшее время оставалось за Карлосом Сайнсом. Однако в последней попытке Серхио Перес и Шарль Леклер смогли улучшить, а Сайнс не перебил даже своего времени.

Тем не менее он остался третьим, а после завершения заездов объяснил, в чем его проблема.

«У меня получился отличный круг, хотя я и третий, – сказал Сайнс о своей лучшей попытке. – Я ехал на уже прикатанных шинах, в этот уик-энд я опытным путем понял, что для меня это лучше. Когда шины наисвежайшие, машина ведет себя как в виртуальной реальности, я ее не чувствую, мне сложно ей управлять.

На последнюю попытку я отправился как раз на таких свежих шинах, и у меня возникли проблемы со сцеплением задних колес. На прикатанной резине я чувствовал себя увереннее. Возможно поэтому Шарль и Серхио на своих свежих шинах перебили мое время, но я не сильно расстроился. Гонка обещает быть захватывающей. Мы и наши соперники из Red Bull перемешаны на старте, наверняка будет борьба стратегий, так что я в нетерпении».

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