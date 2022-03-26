Сайнс о том, почему не улучшил: Не чувствую свежих шин
По словам пилота Ferrari, когда резина немного прикатывается, он едет быстрее
За несколько минут до конца финальной сессии квалификации Гран При Бахрейна лучшее время оставалось за Карлосом Сайнсом. Однако в последней попытке Серхио Перес и Шарль Леклер смогли улучшить, а Сайнс не перебил даже своего времени.
Тем не менее он остался третьим, а после завершения заездов объяснил, в чем его проблема.
«У меня получился отличный круг, хотя я и третий, – сказал Сайнс о своей лучшей попытке. – Я ехал на уже прикатанных шинах, в этот уик-энд я опытным путем понял, что для меня это лучше. Когда шины наисвежайшие, машина ведет себя как в виртуальной реальности, я ее не чувствую, мне сложно ей управлять.
На последнюю попытку я отправился как раз на таких свежих шинах, и у меня возникли проблемы со сцеплением задних колес. На прикатанной резине я чувствовал себя увереннее. Возможно поэтому Шарль и Серхио на своих свежих шинах перебили мое время, но я не сильно расстроился. Гонка обещает быть захватывающей. Мы и наши соперники из Red Bull перемешаны на старте, наверняка будет борьба стратегий, так что я в нетерпении».
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