Сайнс о слухах по поводу Ferrari: Приму за комплимент

Пилот McLaren Карлос Сайнс закончил сезон 2019 года на шестой строчке, став самым успешным гонщиком не из трех топ-команд. При этом Сайнс наряду с Даниилом Квятом и Пьером Гасли стал единственным не из Mercedes, Ferrari или Red Bull, кто поднимался на подиум.

Выступая в эфире телеканала Sky Sport Italia, Сайнс ответил на вопрос, не собирается ли он перейти в Скудерию.

«В настоящий момент логичным для меня является продолжать карьеру в McLaren, – сказал Сайнс. – Все видят, что я чувствую себя здесь как дома, так что мы уже ведем переговоры насчет контракта на 2021 год. Но вообще приятно слушать, как люди сватают меня в Ferrari. Я воспринимаю это как комплимент.

Но если говорить о 2021 годе, то я не жду, что мы сможем сразу догнать лидеров. Из-за нового регламента нам потребуются годы, чтобы к нему привыкнуть. Точнее я надеюсь, что и в этом и в следующем году мы сумеем сократить отставание. Но также важно, чтобы ресурсы лидеров сократились. В целом, нам нужно улучшать каждую мелочь, чтобы сразиться с Mercedes.