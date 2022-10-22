Сайнс о поуле: В каждом повороте было новое приключение
Испанский гонщик стал лучшим по итогам субботней сессии в Остине, но его преимущество над преследователями сложно назвать убедительным
Вся первая тройка по итогам квалификации Гран При США уместилась в 0,092 секунды. В нынешнем сезоне болельщики Формулы 1 уже привыкли к столь плотной борьбе – но обычно верх в ней брали Шарль Леклер или Макс Ферстапен.
Однако в столице Техаса обоих опередил Карлос Сайнс. Комментируя свой победный круг, гонщик Ferrari отметил: «Это было здорово, очень здорово. Но и очень сложно, так как дул порывистый ветер, отчего каждый поворот становился небольшим приключением. Не было ясно, на какой сцепление там можно рассчитывать.
Но мне удалось собрать все воедино и проехать круг без ошибок. Я уже очень давно ждал этого поула после нескольких квалификаций, когда в сухих условиях подходил к нему вплотную, но все же упускал».
Испанец добавил, что не ждет легкой гонки: «Не стану обманывать – думаю, главным фаворитом будет Red Bull. Обычно у них лучше гоночный темп, они превосходят нас по воскресеньям, Макс [AФерстаппен] отлично справляется с работой.
Но мы сделаем все возможное, чтобы удержаться завтра впереди и выиграть гонку. Это было бы очень здорово».
Прежде Карлос всего раз побеждал в Гран При – этим летом в Сильверстоуне, где впервые в карьере стартовал с поула.
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Сайнс о поуле: В каждом повороте было новое приключение
Испанский гонщик стал лучшим по итогам субботней сессии в Остине, но его преимущество над преследователями сложно назвать убедительным