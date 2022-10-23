Сайнс о действиях Расселла: Лидеры таких ошибок не допускают

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Карлос Сайнс не сумел воспользоваться первой позицией на старте Гран При США. Пилот Ferrari допустил пробуксовку колес, уступил Максу Ферстаппену, а когда попробовал отыграться за счет траектории в первом повороте – получил удар от Джорджа Расселла.

Алую машину закрутило, после чего Сайнсу сказали по радио прекратить гонку из-за повреждения радиатора.

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«Все очень просто, – честно признал гонщик, выйдя к репортерам. – Старт вышел далеко не самым удачным. А вот Макс поехал очень здорово. На этой трассе мы уже не раз видели, что со второй позиции стартовать выходит лучше, чем с поула. Хотя почему так – мы пока не поняли.

Так вот, в самый разгар битвы с Максом вдруг появляется кто-то, кто в это битве вообще не участвует, и влетает в меня. Думаю, объяснять что-то тут не требуется».

Сайнс отказался считать, что все дело в трассе: «Нет, конечно. Такие аварии никогда не происходят в первой тройке или четверке. Там люди просто не допускают подобных ошибок».

Судьи присудили Расселлу пятисекундный штраф. Карлос не стал оценивать, достаточно это или нет.

«Наказание заслуженное, – объяснил он. – А уж пять секунд назначать, десять или стоп-энд-гоу – судить не мне».

Дополнительная информация: Люк Смит