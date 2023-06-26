Сайнс о будущем: Я люблю Ferrari, но если мы не договоримся…

На трансферном рынке Формулы 1 в последнее время стоит абсолютный штиль. Топ-команды чемпионата сейчас предпочитают связывать пилотов многолетними контрактами, лишая болельщиков интриги и оставляя новости о переходах соперникам из второй части пелотона.

Однако и долгосрочные соглашения однажды заканчиваются. Карлоса Сайнса это ждет уже в конце 2024 года – и гонщик признал, что хотел бы определиться с будущим еще до этого срока.

«Не стану врать, я бы не хотел начинать финальный сезон контракта, еще не зная, где буду выступать дальше, – рассказал испанец в интервью Motorsport.com. – Мне уже приходилось проходить через это в Red Bull и Renault, и я знаю, что для спортсмена в подобной ситуации нет ничего хорошего. Именно поэтому я намерен закрыть этот вопрос предстоящей зимой.

Моя главная и очевидная цель – остаться с Ferrari. Я говорю об этом часто и однозначно. И именно этого попробую добиться.

А если не выйдет – останется время, чтобы осмотреться по сторонам».

Карлос Сайнс, Ferrari, на интервью с Джоном Ноблом и Роберто Кинкеро

Весной в паддоке активно циркулировали слухи об интересе к Сайнсу со стороны Audi – компания намерена запустить заводскую программу в Ф1 с 2026 года.

Гонщик решительно отверг такую возможность, а заодно и поддел охочих до сенсаций репортеров.

«Я думаю, это от того, что в Формуле 1 бывают недели, когда вообще ничего не происходит, – объяснил он. – Не знаю, или дело в кликбейте, или в желании малоизвестных журналистов из заштатных СМИ сделать себе имя, чтобы потом, через три года, гордо говорить: "А вот смотрите, это же я первым написал про Карлоса в Audi".

Думаю, дело в этом. Я просто не могу понять, откуда еще могут появляться такие сплетни. При этом неважно, окажусь я там или нет, сейчас об этом просто невозможно говорить. Но что я знаю точно – у меня не было никаких переговоров ни с кем, кроме Ferrari».

В нынешнем сезоне Карлос Сайнс занимает в общем зачете Ф1 пятое место, опережая партнера по Скудерии Шарля Леклера. При этом 28-летний пилот ни разу не поднялся выше четвертого места на финише.