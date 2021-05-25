«Сайнс – №1». Итальянская пресса приготовилась к смене лидера Ferrari

Когда в прошлом году было объявлено о переходе Карлоса Сайнса в Ferrari, многие сочли, что он будет вторым номером при лидере команды Шарле Леклере. В четырех первых Гран При сезона испанец действительно уступил напарнику. Однако в Монако принес Ferrari первый подиум в сезоне.

После этого в итальянской прессе сочли, что со временем Сайнс мог бы и отобрать у Леклера звание лидера команды.

«Я думаю, Карлос может быть №1 в Ferrari, – написал автор нескольких крупных изданий Паоло Филисетти. – Это звание можно отвоевать на трассе, так что почему бы и нет. Понятно же, что Карлос пришел в команду не на роль второго номера.

Не понимаю, почему некоторые считают, что Сайнс не может присоединиться к Леклеру, Хэмилтону и Ферстаппену среди претендентов на титул».

С Филисетти согласился его коллега Даниэле Спариши из Corriere dello Sera: «У Леклера больше чистого таланта и инстинкта убийцы. Но с Сайнс с самого начала стал бороться с ним на одном уровне, доставлять ему трудности. Такие выступления на фоне Леклера, которого считают большим талантом и феноменом, показывают, что Карлос тоже талантом не обделен.

Это два разных пилота – Леклер сверхагрессивен, а Карлос более расчетлив. Но многие расчетливые пилоты добивались успеха в Ф1».

Наконец, автор La Gazzetta dello Sport Луиджи Перна предположил, что такие выступления, как в Монако, могут принести Сайнсу долгосрочный контракт с Ferrari. Нынешняя сделка истекает в конце 2022 года и считается, что место испанца заготовлено для Мика Шумахера.

«Если он продолжит добиваться результатов и хорошо работать с Леклером, – написал Перна. – Будет выигрывать гонки и бороться за титул, то может остаться в Ferrari на много лет.

В такой ситуации ему нечего бояться Мика Шумахера, которому еще многое надо доказать в Ф1».