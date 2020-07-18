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Формула 1 / Новость

Сайнс: Никто не заставит меня встать на колено

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Сайнс: Никто не заставит меня встать на колено
Автор:
, редактор
18 июл. 2020 г., 09:55

Пилот McLaren не намерен соглашаться на уговоры Льюиса Хэмилтона

С начала сезона-2020 Формула 1 проводит акции против расизма. На Гран При Австрии FIA организовала церемонию, на которую все пилоты вышли в футболках с антирасистскими лозунгами, а большинство из них опустилось на одно колено. На Гран При Штирии подобная акция прошла уже спонтанно по решению самих гонщиков.

Однако несколько пилотов не встали на колено ни на первом, ни на втором этапе. Один из инициаторов акций Льюис Хэмилтон ранее рассказал, что провел с ними беседы и надеется добиться от гонщиков единства. Но Карлос Сайнс, который стоял на двух первых акциях, и в дальнейшем не намерен опускаться на колено.

«Не секрет, что Льюис – один из самых активных спортсменов в движении Black Lives Matter, – сказал Сайнс в интервью Mundo Deportivo. – Это сделало нас всех более вовлеченными и погруженными в проблемы расизма по всему миру.

Но лично я никогда не чувствовал давления. Я независим от мнения паддока о важности вставания на колено. Мне было комфортно делать то, что я считаю приемлемым для себя, и я продолжу в том же духе. Никто и ничто не заставят меня делать то, что мне некомфортно. Мы показали единство в борьбе с расизмом, но каждый может выражать это так, как хочет. 

Я буду делать так, как хочу, как бы много людей в соцсетях ни считало, что факт вставания на колено или отказа от него говорит о степени принятия или непринятия тобой расизма».

Среди тех, кто также отказывался вставать на колено, были россиянин Даниил Квят и экс-чемпион мира Кими Райкконен.

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Об этой статье

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Пилоты Карлос Сайнс В Магазин
Автор Иван Матушкин

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