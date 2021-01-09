Сайнс: Никто на моем месте не отказал бы Ferrari

Карлос Сайнс 2021 года стал пилотом Ferrari. По ходу прошлого сезона ему задавали много вопросов о его решении, ведь McLaren, за которую тогда выступал испанец, была намного сильнее Скудерии.

Сайнс, однако, всегда уверял, что не жалеет о своем решении. Сейчас же пилот рассказал, что решение было принято еще в марте, до старта сезона-2020, а в 2019-м Ferrari выступала явно лучше McLaren.

«Задай вы мне такой вопрос в 2007 году, когда две эти команды боролись за титул, ответить было бы сложнее, – сказал Сайнс газете AS. – Но в марте 2020 года ситуация была другая, ведь Ferrari выиграла три гонки в последнем на тот момент сезоне. McLaren был в стадии прогресса и до сих пор в ней находится. Но когда команда выигрывает гонки, берет поулы и подиумы, и вдобавок это сама Ferrari – никто в паддоке на моем месте не поступил бы иначе.

При всем моем восхищении McLaren, второй самой успешной командой в истории, когда к тебе стучится Ferrari, ты не сомневаешься».

Сайнсу напомнили, что до него Фернандо Алонсо и Себастьян Феттель ушли из Ferrari без титулов. Однако Карлос не счел, что они остались без достижений в составе Скудерии.

«Они ушли с множеством побед и подиумов. Если вы это называете пустыми руками... У меня-то за всю карьеру два подиума.

Ушли ли они без титулов? Да. Но то же самое каждый год происходит с 19-ю гонщиками. Каждый год 19 гонщиков остаются с пустыми руками. Но из Ferrari никто пустым не уходит».