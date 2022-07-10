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Формула 1 / Гран При Австрии Новости

Сайнс: Ничто не предвещало взрыва мотора

У испанского пилота более не осталось новых силовых установок до конца сезона

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Сайнс: Ничто не предвещало взрыва мотора
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Карлос Сайнс уверенно шел к тому, чтобы принести своей команде Ferrari победный дубль в Гран При Австрии. Он ехал третьим и на свежей резине уверенно догонял Макса Ферстаппена, которого за несколько кругов до этого прошел Шарль Леклер.

Сайнс успел сократить дистанцию для атаки, но обгона не последовало, так как у Ferrari внезапно загорелась силовая установка и испанец был вынужден остановиться и выпрыгивать из машины. После гонки он признался, что двигатель не подавал никаких признаков неисправности.

«Никаких сигналов того, что силовая установка откажет не было, – заявил Сайнс. – Все произошло неожиданно, у меня просто нет слов. Сегодня мы заслуживали больше очков для команды, думаю, мы бы легко завоевали дубль.

Автомобиль почти сгорел, ущерб огромен. Эту проблему нам еще предстоит решать. Сегодня у нас была скорость, шины у нас изнашивались очень медленно, все складывалось. Теперь я я хочу просто перевернуть эту страницу».

На болиде Карлоса Сайнса стояла уже третья силовая установка с начала сезона. Теперь команде придется либо возвращать какой-то из уже использовавшихся агрегатов, либо ставить новый двигатель и тогда получать штраф за внеплановую замену в виде потери мест на старте следующего этапа.

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