Сайнс не заразился коронавирусом в Мельбурне

На Гран При Австралии у одного из работников McLaren был обнаружен корнавирус. После этого команда снялась с этапа, а 14 ее работников попали в карантин. Позднее Гран При был отменен, а отправившиеся в Великобританию члены McLaren самостоятельно изолировались на две недели.

Пилот команды Карлос Сайнс сообщил в твиттере, что прошел тест на коронавирус и тот оказался отрицательным. «В реальности это мало что меняет, потому что я продолжаю карантин», – написал испанец.

Сайнс также рассказал, как проводит время в карантине: «Честно говоря, мне скучно. Думаю, всем скучно, кто сидит на карантине дома. В то же время я стараюсь заниматься спортом, находить себе занятия и делать то, чего никогда не стал бы из-за большого числа путешествий».

Испанец обратился к членам своей команды, которые застряли на карантине в Мельбурне: «Хочу отправить позитивную энергию всем, кто остался в Австралии. Уверен, все мы уже скоро покинем этот карантин и вернемся к своим делам. А как только вирус уйдет, начнем гонки. Честно говоря, не могу дождаться. Я скучаю по гонкам и путешествиям со своей командой. Но вирус пройдет, сейчас лучше сидеть дома».