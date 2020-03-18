Сайнс не заразился коронавирусом в Мельбурне

Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
ГП Нидерландов
Билеты
30 апр.
-
03 мая
Следующее событие через
42 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Испании
Билеты
07 мая
-
10 мая
Следующее событие через
49 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Монако
Билеты
21 мая
-
24 мая
Следующее событие через
63 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Азербайджана
Билеты
04 июн.
-
07 июн.
Следующее событие через
77 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Канады
Билеты
11 июн.
-
14 июн.
Следующее событие через
84 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
25 июн.
-
28 июн.
Следующее событие через
98 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
105 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Великобритании
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
119 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
30 июл.
-
02 авг.
Следующее событие через
133 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
161 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
168 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Следующее событие через
182 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
189 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Следующее событие через
203 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
217 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
224 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
238 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
252 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Новость

Сайнс не заразился коронавирусом в Мельбурне

Поделились
Комментарии
Сайнс не заразился коронавирусом в Мельбурне
Автор:
, редактор
18 мар. 2020 г., 05:19

Пилот McLaren проходит 14-дневный карантин после отмены Гран При Австралии.

На Гран При Австралии у одного из работников McLaren был обнаружен корнавирус. После этого команда снялась с этапа, а 14 ее работников попали в карантин. Позднее Гран При был отменен, а отправившиеся в Великобританию члены McLaren самостоятельно изолировались на две недели. 

Пилот команды Карлос Сайнс сообщил в твиттере, что прошел тест на коронавирус и тот оказался отрицательным. «В реальности это мало что меняет, потому что я продолжаю карантин», – написал испанец.

Сайнс также рассказал, как проводит время в карантине: «Честно говоря, мне скучно. Думаю, всем скучно, кто сидит на карантине дома. В то же время я стараюсь заниматься спортом, находить себе занятия и делать то, чего никогда не стал бы из-за большого числа путешествий».

Испанец обратился к членам своей команды, которые застряли на карантине в Мельбурне: «Хочу отправить позитивную энергию всем, кто остался в Австралии. Уверен, все мы уже скоро покинем этот карантин и вернемся к своим делам. А как только вирус уйдет, начнем гонки. Честно говоря, не могу дождаться. Я скучаю по гонкам и путешествиям со своей командой. Но вирус пройдет, сейчас лучше сидеть дома».

Читайте также:

Следующая новость
Чемпионы коронавируса: семикратный Хэмилтон и трехкратный Алонсо

Предыдущая новость

Чемпионы коронавируса: семикратный Хэмилтон и трехкратный Алонсо
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Карлос Сайнс В Магазин
Команды McLaren В Магазин
Автор Иван Матушкин

База данных

ГП Нидерландов

ГП Нидерландов

30 апр. - 3 мая
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

Чемпионы коронавируса: семикратный Хэмилтон и трехкратный Алонсо

2
Формула 1

Технический анализ: три проблемы Mercedes W11

3
Формула 1

Марко подтвердил расставание Квята с Келли Пике

4
WRC

Невилль назвал новые правила WRC «дерьмом»

5
Формула 1

«В какой-то момент деньги перестают быть целью». Большое интервью Феттеля

Последние видео

Тишина рождает бурю 00:52
Формула 1

Тишина рождает бурю

Вместо Гран При Австралии гонщики Red Bull провели заезд на тележках 02:13
Формула 1

Вместо Гран При Австралии гонщики Red Bull провели заезд на тележках

Что отмена Гран При Австралии значит для Формулы 1? 14:00
Формула 1

Что отмена Гран При Австралии значит для Формулы 1?

Как изменился носовой обтекатель Red Bull в сезоне-2020 01:29
Формула 1

Как изменился носовой обтекатель Red Bull в сезоне-2020

Нелегальные тормоза Mercedes в картинках. Что именно запретили чемпионской команде Формулы 1 01:09
Формула 1

Нелегальные тормоза Mercedes в картинках. Что именно запретили чемпионской команде Формулы 1

Самое важное:

Сайнс не заразился коронавирусом в Мельбурне
F1

Сайнс не заразился коронавирусом в Мельбурне

Чемпионы коронавируса: семикратный Хэмилтон и трехкратный Алонсо
F1

Чемпионы коронавируса: семикратный Хэмилтон и трехкратный Алонсо

Владельцы Ferrari выделили 10 млн евро на борьбу с коронавирусом
F1

Владельцы Ferrari выделили 10 млн евро на борьбу с коронавирусом

Технический анализ: три проблемы Mercedes W11
F1

Технический анализ: три проблемы Mercedes W11

СМИ: Команды Ф1 перенесут летние каникулы на весну
F1

СМИ: Команды Ф1 перенесут летние каникулы на весну

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • MotoGP
Билеты
Партнер проекта
30 апр. - 3 мая
Билеты
7 мая - 10 мая
Билеты
21 мая - 24 мая
Билеты
4 июн. - 7 июн.
Билеты
11 июн. - 14 июн.
Билеты
25 июн. - 28 июн.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.