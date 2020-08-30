Карлос Сайнс показал седьмой квалификационный результат, уступив в субботу только соперникам из Mercedes, Red Bull и Renault. Однако за полчаса до начала гонки команда сообщила, что испанец не сможет принять участие в гонке.

В своем твиттере McLaren написала, что по пути из боксов на решетку на MCL35 произошла поломка в выхлопной системе. Гонщик успел сообщить по радио, что видит дым за машиной.

Оставшегося времени не хватит на ремонт автомобиля – повторить недавний подвиг механиков Red Bull на «Хунгароринге» в McLaren не смогут. По правилам Ф1 стартовая позиция Карлоса на решетке останется пустой.

Дополнение: спустя 25 минут после первого сообщения о поломке команда рассказала, что первопричина отказа кроется не в выхлопе, а в силовой установке. После гонки ее исследуют для установления подробностей.

Ранее Нико Хюлькенберг вынужден был пропустить гонку в Сильверстоуне из-за технических проблем, обнаруженных в воскресенье.