Сайнс: Не верьте, что Mercedes медленные

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На момент написания этой заметки лучшее время второго дня на тестах в Бахрейне удерживает Карлос Сайнс, и в целом пилоты Ferrari выглядят весьма сильно. Вчера это подчеркнул и новичок Mercedes Джордж Расселл, который назвал Скудерию фаворитом.

Однако сам Сайнс на сегодняшней пресс-конференции призвал не верить Расселлу.

«Это типично для Mercedes, хвалить других на тестах, а потом приезжать на первую гонку и всех рвать, – сказал Сайнс. – Если бы они так говорили первый год, то я может быть еще бы им и поверил. Но они одно и то же говорят уже пять или шесть лет, а потом доминируют в первой гонке, так что я больше этому не верю.

Собственно мы уже видели спутниковые данные об их темпе и можем его анализировать, но об этом я пока не могу много сказать».