Сайнс «не увидел никакого позитива» в результатах Шпильберга
Третье место в субботу и четвертое в воскресенье не особенно впечатлили испанца из Ferrari – и это уже не говоря о последующем штрафе
По ходу австрийского спринта на сырой трассе Карлос Сайнс уступил только соперникам из Red Bull, причем от Серхио Переса он отстал всего на две секунды. Днем позже гонщик Скудерии повторил лучший в сезоне четвертый результат, даже несмотря на 5-секундный штраф за частые выезды с трассы.
Последующие наказания отбросили Карлоса на шестое место, но еще до этого он признался, что не испытывает особенно позитивных эмоций от прошедшего уик-энда. Вот как испанский гонщик объяснил причину этого на медиа-сессии: «Я был очень быстр на двух первых отрезках гонки. Второй, правда, оказался осложнен первым пит-стопом.
Я проводил его следом за Шарлем [Леклером], и в этот момент закончился режим VSC – из-за этого мы потеряли шесть-семь секунд гоночного времени.
Я проиграл позиции пилотам, которым не должен был проигрывать. Из-за этого мне пришлось атаковать на шинах Medium в борьбе с ними – это и привело к штрафу за белые линии.
С этого момента гонка оказалась испорчена. Впрочем, если говорить про темп, то с ним все обстояло весьма неплохо».
Карлос Сайнс, Ferrari SF-23
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
Сайнс добавил, что не понимает решения Ferrari, которая запретила ему атаковать своего партнера по команде Шарля Леклера на первом отрезке, что также сказалось на результате.
«Я откровенно расстроен, – объяснил пилот. – Уже несколько этапов машина быстра, особенно в гоночной конфигурации, но мне бы хотелось лучше использовать наши возможности.
По ощущениям мы значительно продвинулись вперед, но… Четвертое место – это, конечно, неплохо, но сегодня можно было финишировать вторым или третьим.
Своим собственным выступлением я вполне доволен. Мне удавались чистые и красивые маневры. Я хорошо защищался, а когда впереди появлялся соперник – обгонял его.
Мне удавалось контролировать состояние шин, даже атакуя. Именно поэтому я расстроен, так как вообще не вижу никакого позитива от четвертого места, учитывая, как я обгонял и защищался».
Он отметил: «Честно, я сам пилотирую сейчас весьма неплохо, именно поэтому так обидно, что не получилось заработать больше очков».
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