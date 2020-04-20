Сайнс: Не у всех шеи выдержат первый Гран При
По словам нескольких гонщиков, нынешний длительный перерыв невозможно компенсировать тренировками. И на первой гонке у пилотов могут возникнуть проблемы со здоровьем
При выборе места для старта сезона Формулы 1 2020 года организаторам стоит учитывать и уровень перегрузок в поворотах, который отличается от одной трассы к другой. Это связано с ослаблением мышц шеи у пилотов, которые в этом году непривычно долго не выезжают на трассу за рулем своих болидов. Таким мнением с публикой поделился Карлос Сайнс.
«Шея действительно испытывает наибольшие нагрузки, так что длительный перерыв сильнее всего сказывается на ней, – объяснил пилот McLaren в интервью британскому телеканалу Sky Sports. – Не важно, как сильно ты тренируешь ее дома. Перегрузки, как в Формуле 1, просто невозможно воспроизвести. Многое будет зависеть от того, на какой трассе пройдет первый Гран При. Но в любом случае пилотам будет очень тяжело.
Если первая гонка пройдет в Австрии, как это на данный момент планируется, то особых проблем не будет. Это не самая сложная трасса, хотя там есть быстрые повороты, где гонщикам будет нелегко. Но если сезон стартует в Венгрии или в Сингапуре, то я вас уверяю, многие могут и не продержаться до финиша. Люди со стороны просто не представляют степень наших перегрузок. И поддержать физическую форму можно только одним способом – гоняться».
Сайнса поддержал и гонщик Haas Ромен Грожан.
«Обычно мы начинаем сезон после февральских тестов, по ходу которых постепенно входишь в форму, и если испытываешь проблемы из-за нагрузок, это в целом не так страшно, – заявил пилот в интервью в официальном инстаграме Формулы 1. – Но теперь нас после перерыва сразу отправят в гонку. Не хотелось бы, чтобы на 15-м круге у меня сломалась шея».
Дополнительная информация: Бенжамен Винель и Пабло Элизальде
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Ромен Грожан В Магазин , Карлос Сайнс В Магазин
|Автор
|Сергей Иванов
Сайнс: Не у всех шеи выдержат первый Гран При
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