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«Сайнс не так талантлив, зато стабильнее». Ральф Шумахер сравнил пилотов Ferrari

По мнению немецкого эксперта и экс-пилота, Шарль Леклер достиг очень важного момента своей карьеры, когда необходимо будет принять принципиальное решение о будущем

Александр Кабановский
Автор:
Шарль Леклер, Ferrari SF-23, Карлос Сайнс, Ferrari SF-23

Еще не так давно казалось, что внутренняя субординация Скудерии предельно понятна: Шарль Леклер, который попал в знаменитую команду по «завещанию» большого босса Ferrari Серджо Маркионне после единственного сезона в Sauber, является безоговорочным лидером, а присоединившийся к нему позже Карлос Сайнс должен подгонять напарника и забирать свои очки.

Все изменилось по ходу сезона-2023, когда оказалось, что алая машина лучше едет в руках Сайнса. Испанцу удалось начти общий язык с SF-23 и завоевать пару поулов, а также добыть крайне важную для команды и всей Формулы 1 победу в Сингапуре. 

Сейчас у Карлоса 150 очков, тогда как у Шарля – 135. Контракты обоих истекают в конце 2024 года, и пока ни одному из гонщиков не гарантировано продолжение выступлений. 

Говоря о нынешней ситуации и пилотах Ferrari, бывший гонщик Формулы 1 Ральф Шумахер объяснил в интервью Formula1.de: «Как мне кажется, Леклер сейчас на распутье. И ему нужно что-то делать, так как никакой талант и никакая скорость не помогут, если не конвертировать их в итоговый результат».

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Шарль Леклер, Ferrari, Карлос Сайнс, Ferrari

Фото: Ferrari

Победитель шести Гран При продолжил: «Шарль пытается как-то исправить ситуацию за счет собственных качеств и проехать быстрее, чем позволяет машина. Но это приводит к ошибкам. Сайнс в этом плане более стабилен в своих качествах. 

Я почти не сомневаюсь, что по чистому таланту он уступает Леклеру. Но у Карлоса практически нет слабых мест, и это позволяет ему чувствовать себя увереннее». 

Оба нынешних гонщика Ferrari уже не раз повторяли, что нацелены остаться в команде и после окончания нынешнего контракта. При этом Сайнса активно сватают в Audi, тогда как будущее Леклера часто связывают с Red Bull.  

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