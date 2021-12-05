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Формула 1 / Гран При Саудовской Аравии Новости

Сайнс не понял, почему ударился о стену в Джидде

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Пилот Ferrari рассказал о внезапном заносе на ровном месте, из-за которого он стартует только 15-м

Сайнс не понял, почему ударился о стену в Джидде

Макс Ферстаппен стал не единственным, чья квалификация на Гран При Саудовской Аравии закончилась ударом о стену. Ранее похожая неудача случилась с Карлосом Сайнсом.

Сайнс был четвертым в первом сегменте квалификации, но во втором не справился с управлением, и в заносе коснулся отбойника в 11-м повороте трассы в Джидде. В итоге он не проехал быстрого круга и стартует только 15-м, при том, что его напарник Шарль Леклер прошел в финал и стал четвертым.

«Для меня квалификация стала очень тяжелой, – вспоминает Сайнс. – Весь уик-энд мне было комфортно управлять машиной, я был быстрым, но всего один круг перечеркнул всю квалификацию и, возможно, испортил завтрашнюю гонку.

Это обидно, так как я отлично себя чувствовал на третьей тренировке и в первом сегменте квалификации, а потом случился этот неожиданный срыв задних колес в скольжение в 11-м повороте, и на этом квалификация для меня закончилась.

Я ударился о стену задней частью машины и даже не почувствовал этого, и только когда посмотрел в зеркала, то увидел повреждение сзади и понял, что антикрыло больше не генерирует прижимную силу в полной мере.

Мне нужно проанализировать произошедшее и понять, откуда возник этот занос, так как я его совершенно не ожидал. Прежде я не замечал в этом повороте никаких неровностей.

Впрочем, я уверен, что мы сильны в этот уик-энд. На самом деле мы сильные уже четвертый уик-энд подряд. В гонке все может случиться, но я собираюсь выложиться на полную, чтобы отвоевать позиции и заработать побольше очков».

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