Сайнс: Не пойму, откуда у Red Bull такая скорость

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Пилот Ferrari Карлос Сайнс показал второе место в квалификации Гран При Бельгии, но будет стартовать первым из-за штрафа для обладателя поула Макса Ферстаппена, которому команда меняет элемент силовой установки.

Сайнс честно пытался показать лучшее время, но после финиша признался, что это было не в его силах. На старте ему предстоит сразиться с Серхио Пересом.

«Честно сказать, я не понимаю, откуда у Red Bull такая скорость, – сказал Сайнс сразу после квалификации. – Я сделал все для того, чтобы стартовать с первого места, но так и не смог опередить Макса Фесраппена.

Надеюсь, что к гонке нам повезет с настройками. И что наши настройки под гонку окажутся лучше, чем у Red Bull. Таким образом мы получим преимущество, но в квалификации мы просто были медленнее».