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Формула 1 / Гран При Венгрии Новость

Авария Сайнса в квалификации: фото, видео и причины вылета

Автор:
, главный редактор

По словам пилота, его машину занесло в повороте, где он за круг до этого столкнулся, наоборот, со сносом передней оси

Авария Сайнса в квалификации: фото, видео и причины вылета

Карлос Сайнс заявил, что к его вылету с трассы во втором сегменте квалификации привел резкий порыв ветра.

«Все вышло как-то странно, – рассказал гонщик Ferrari журналистам после окончания субботних заездов. – На предыдущем круге я, наоборот, столкнулся со сносом передней оси – и никак не ждал, что у меня занесет корму. К тому же, в момент аварии моя скорость была на 5 км/ч меньше, чем на быстром круге в первом сегменте. Потому что я хотел избежать недостаточной поворачиваемости и затормозил пораньше.

 

В боксах же выяснилось, что меня сдуло с трассы порывом ветра, скорость которого была под 35 км/ч. В то время как в первом сегменте в этом повороте ветер дул со скоростью около 10 км/ч.

Конечно, это слабое утешение – такие инциденты все-таки не должны происходить. Впрочем, со мной они случаются нечасто – и я не собираюсь особо себя винить. Но в любом случае я извинился перед командой, так как после хорошо проведенного первого сегмента не смог использовать шанс хорошо проявить себя в квалификации.

Я смогу выбрать любые шины на первый отрезок гонки – но на этой трассе такую возможность нельзя назвать большим преимуществом. Все-таки здесь сложно обгонять – и поэтому на этой трассе уж точно никто не хочет столкнуться с проблемами в квалификации. Нам остается только сделать какие-то выводы из этой ситуации».

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При этом испанец не стал связывать свой вылет с характером управляемости его болида: «Я не могу назвать Ferrari машиной, которая чересчур чувствительна к ветру. То есть любая машина Ф1 чувствительна, но мне приходилось ездить на гораздо более чувствительных».

Карлос Сайнс, Ferrari SF21, после аварии в квалификации

Карлос Сайнс, Ferrari SF21, после аварии в квалификации
1/8

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

Карлос Сайнс, Ferrari SF21, после аварии в квалификации

Карлос Сайнс, Ferrari SF21, после аварии в квалификации
2/8

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

Карлос Сайнс, Ferrari SF21, после аварии в квалификации

Карлос Сайнс, Ferrari SF21, после аварии в квалификации
3/8

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

Карлос Сайнс, Ferrari SF21, после аварии в квалификации

Карлос Сайнс, Ferrari SF21, после аварии в квалификации
4/8

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

Карлос Сайнс, Ferrari SF21, после аварии в квалификации

Карлос Сайнс, Ferrari SF21, после аварии в квалификации
5/8

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

Карлос Сайнс, Ferrari SF21, после аварии в квалификации

Карлос Сайнс, Ferrari SF21, после аварии в квалификации
6/8

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

Карлос Сайнс, Ferrari SF21, после аварии в квалификации

Карлос Сайнс, Ferrari SF21, после аварии в квалификации
7/8

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

Карлос Сайнс, Ferrari SF21, после аварии в квалификации

Карлос Сайнс, Ferrari SF21, после аварии в квалификации
8/8

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

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