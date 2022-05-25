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Формула 1 / Гран При Испании Новость

Сайнс назвал свои проблемы «личным конфиденциальным вопросом»

Сезон 2022 года пока приносит испанскому гонщику Ferrari только огорчения – он часто ошибается и постоянно проигрывает напарнику. В чем же дело?

Джонатан Нобл
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
Сайнс назвал свои проблемы «личным конфиденциальным вопросом»
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Придя в Ferrari перед сезоном 2021 года, Карлос Сайнс сумел с первой попытки оставить позади своего партнера по команде Шарля Леклера, завершив чемпионат на пятой позиции. 

Однако после смены регламента расстановка сил внутри Скудерии существенно изменилась: на новой машине F1-75 монегаск выигрывает квалификации и гонки, тогда как испанский пилот пока не может выйти на тот же уровень. Ситуацию еще более усугубляют частые ошибки: в Мельбурне, Имоле и Барселоне Карлос потерял из-за этого множество очков. 

По ходу домашнего Гран При Испании Сайнсу пришлось объяснять, почему он никак не может найти общий язык с алой машиной. 

«Это довольно деликатная история со множеством деталей, – признался пилот. – Пожалуй, их слишком много, чтобы уместить в один ответ или даже вообще обречь в слова. Это довольно личный вопрос, который также имеет определенную конфиденциальность для команды. 

Думаю, вы сами видите, что пока я не нашел с машиной общего языка в той же степени, как в прошлом году. Я не оправдываюсь, но на мой вкус машина слишком острая в своих реакциях.

Так уж есть. И ты можешь либо сам адаптироваться к ней, либо попытаться перестроить ее под свои предпочтения. 

Тут есть два момента: это требует с одной стороны времени, а с другой – знаний и опыта. Этот путь сопровождают ошибки; пробы и ошибки. И я прямо сейчас прохожу этот процесс». 

Сайнс добавил, что сейчас не вполне верно сравнивать его с Леклером: «Он пилотирует на очень высоком уровне. Ему удается собирать отличные круги благодаря агрессивному стилю управления. 

Я могу только признать это и попробовать повторять его подход, отчасти переработав его под свои предпочтения, чтобы стать быстрее. Такое иногда происходит, и как пилот ты должен пройти этот путь и бросить самому себе вызов».

Испанец объяснил, что неудачи не поколебали его уверенности в себе и своих способностях.

«Я сохраняю позитивный настрой и нацелен как можно скорее изменить ход вещей к лучшему, – сказал гонщик. – Вы видите мои ошибки, мне пока сложно добиваться от машины абсолютного максимума. И я считаю это совершенно новый вызовом.

Приходится быстро мыслить и так же пилотировать. Потому и возникают ошибки. Когда вы учитесь, они неизбежны. 

Я работаю изо всех сил, чтобы как можно быстрее прийти к результатам. Но против меня складываются невезение и собственные ошибки. Но рано или поздно все станет на место – или разом, или постепенно. Надо работать».

Заработав в шести этапах 65 очков, Сайнс занимает сейчас пятое место в общем зачете Ф1. 

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