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Придя в Ferrari перед сезоном 2021 года, Карлос Сайнс сумел с первой попытки оставить позади своего партнера по команде Шарля Леклера, завершив чемпионат на пятой позиции.

Однако после смены регламента расстановка сил внутри Скудерии существенно изменилась: на новой машине F1-75 монегаск выигрывает квалификации и гонки, тогда как испанский пилот пока не может выйти на тот же уровень. Ситуацию еще более усугубляют частые ошибки: в Мельбурне, Имоле и Барселоне Карлос потерял из-за этого множество очков.

По ходу домашнего Гран При Испании Сайнсу пришлось объяснять, почему он никак не может найти общий язык с алой машиной.

«Это довольно деликатная история со множеством деталей, – признался пилот. – Пожалуй, их слишком много, чтобы уместить в один ответ или даже вообще обречь в слова. Это довольно личный вопрос, который также имеет определенную конфиденциальность для команды.

Думаю, вы сами видите, что пока я не нашел с машиной общего языка в той же степени, как в прошлом году. Я не оправдываюсь, но на мой вкус машина слишком острая в своих реакциях.

Так уж есть. И ты можешь либо сам адаптироваться к ней, либо попытаться перестроить ее под свои предпочтения.

Тут есть два момента: это требует с одной стороны времени, а с другой – знаний и опыта. Этот путь сопровождают ошибки; пробы и ошибки. И я прямо сейчас прохожу этот процесс».

Сайнс добавил, что сейчас не вполне верно сравнивать его с Леклером: «Он пилотирует на очень высоком уровне. Ему удается собирать отличные круги благодаря агрессивному стилю управления.

Я могу только признать это и попробовать повторять его подход, отчасти переработав его под свои предпочтения, чтобы стать быстрее. Такое иногда происходит, и как пилот ты должен пройти этот путь и бросить самому себе вызов».

Испанец объяснил, что неудачи не поколебали его уверенности в себе и своих способностях.

«Я сохраняю позитивный настрой и нацелен как можно скорее изменить ход вещей к лучшему, – сказал гонщик. – Вы видите мои ошибки, мне пока сложно добиваться от машины абсолютного максимума. И я считаю это совершенно новый вызовом.

Приходится быстро мыслить и так же пилотировать. Потому и возникают ошибки. Когда вы учитесь, они неизбежны.

Я работаю изо всех сил, чтобы как можно быстрее прийти к результатам. Но против меня складываются невезение и собственные ошибки. Но рано или поздно все станет на место – или разом, или постепенно. Надо работать».

Заработав в шести этапах 65 очков, Сайнс занимает сейчас пятое место в общем зачете Ф1.