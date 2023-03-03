Сайнс назвал причиной своего разворота эксперименты Ferrari
Испанца закрутило на трассе в первой тренировке Гран При Бахрейна – но своей вины в этом он не увидел
Первый день нового сезона Формулы 1 обошелся без разбитых машин. Пожалуй, самым серьезным происшествием дня стоит признать разворот Карлоса Сайнса в быстрых поворотах второго сектора по ходу дневной части заездов.
После этого испанец смог своим ходом вернуться в боксы, но больше уже не покидал их, из-за чего оказался по итогам часовой сессии на 20-й и последней строчке.
На медиа-брифинге в конце дня Карлоса спросили, что произошло.
«Мы пробовали кое-что и решили посвятить первую тренировку окончательному поиску кое-каких решений, – объяснил тот. – Кроме того, все это время на машине оставался один комплект шин Medium, которые мы не собирались использовать в дальнейшем, поставив на ночную сессию Soft.
Но все пошло не совсем по плану. Разумеется, никакого умысла в моем развороте не было. Просто эксперимент не удался. Из-за этого я потерял время и определенную свободу действий, за что пришлось расплачиваться во второй тренировке».
Он добавил: «Пока машина ведет себя не совсем так, как на тестах. Мы внимательно изучаем, в чем может быть дело – возможно, в условиях трассы, которые тоже стали чуть иными. Из-за этого поменялись и скорости. Так что до завтра со всем этим надо будет разобраться».
Разумеется, всем стало интересно, что именно изменилось в поведении Ferrari.
«Она реагирует на мои действия не совсем так, как это было на тестах, – объяснил Карлос. – Кроме того, баланс тоже вызывает определенные вопросы. Все не так здорово, как было, но мы рассчитываем разобраться с этим к субботе».
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