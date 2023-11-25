Сайнс назвал причиной слабой квалификации козни соперников
По мнению гонщика Ferrari, участники Формулы 1 хорошо освоили науку создания преграды из «грязного» воздуха на пути преследователей
Карлос Сайнс не смог проехать достаточно быстро в квалификации Гран При Абу-Даби. В первом сегменте испанец стал только 16-м по скорости и не прошел дальше, после чего назвал причиной такого результата трафик.
Чуть позже, выйдя к репортерам, он высказал мнение об использовании соперниками не вполне законных приемов.
«Все сложно, – объяснил испанец. – Соперники сегодня были… Нам гонщикам хорошо известно, что если проехать поворот на две секунды раньше соперника, то он потеряет там пару десятых.
И я замечаю, что по ходу уик-эндов некоторые относятся к этому вопросу слишком ненапряжно. В двух первых сегментах на трассе много машин, и я видел, что некоторые умышленно ставят эту завесу "грязного" воздуха в поворотах, чтобы осложнить жизнь соперникам. При этом такие действия не подпадают под определение блокировки, так как заднему пилоту не приходится приподнимать ногу с газа.
Но потери в поворотах все равно возникают. Вдобавок, я ехал одним из последних, потому по ходу большей части круга был в секунде-двух позади кого-то. Из-за этого в каждом повороте терялись десятые».
Он добавил: «Думаю, все поступают так. Но если ты в неудачной позиции на трассе, то страдаешь даже больше обычного».
Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Carlos Sainz, Ferrari SF-23
При этом испанец поблагодарил организаторов Гран При, которые к субботе убрали с трассы две кочки, ставшие причиной аварии пилота Ferrari во второй тренировке.
«Да, все стало гораздо лучше, – сказал Карлос. – Неровности практически исчезли, там стало возможно легко проезжать полным газом. Так было и прежде, и только вчера машина стала биться днищем, отчего меня и сдернуло.
Сейчас прежняя уверенность вернулась. Ведь в квалификации для нас это вообще не поворот. Но переживать было не о чем».
Он продолжил: «Но дело в том, что вчера все успели много поездить. Именно поэтому с мягкими шинами в этот раз все было сложнее. Круги в первых сегментах требовалось проезжать безупречно, но нам это не удалось».
Также Сайнс выразил надежду, что сможет улучшить свои позиции в гонке: «Надеюсь, что дела пойдут лучше. На этом этапе у нас почему-то сложности с резиной Soft? а вот на длинных сериях все выглядит на удивление неплохо.
Мы знаем, что необходимо сделать завтра, и будем отыгрываться. Посмотрим, получится ли заработать очки».
Другой гонщик Ferrari показал в квалификации второе время.
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