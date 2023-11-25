Формула 1 Гран При Абу-Даби
Новость

Сайнс назвал причиной слабой квалификации козни соперников

По мнению гонщика Ferrari, участники Формулы 1 хорошо освоили науку создания преграды из «грязного» воздуха на пути преследователей

Адам Купер
Автор Адам Купер
Updated
Карлос Сайнс, Ferrari SF-23

Карлос Сайнс не смог проехать достаточно быстро в квалификации Гран При Абу-Даби. В первом сегменте испанец стал только 16-м по скорости и не прошел дальше, после чего назвал причиной такого результата трафик. 

Чуть позже, выйдя к репортерам, он высказал мнение об использовании соперниками не вполне законных приемов. 

«Все сложно, – объяснил испанец. – Соперники сегодня были… Нам гонщикам хорошо известно, что если проехать поворот на две секунды раньше соперника, то он потеряет там пару десятых. 

И я замечаю, что по ходу уик-эндов некоторые относятся к этому вопросу слишком ненапряжно. В двух первых сегментах на трассе много машин, и я видел, что некоторые умышленно ставят эту завесу "грязного" воздуха в поворотах, чтобы осложнить жизнь соперникам. При этом такие действия не подпадают под определение блокировки, так как заднему пилоту не приходится приподнимать ногу с газа. 

Но потери в поворотах все равно возникают. Вдобавок, я ехал одним из последних, потому по ходу большей части круга был в секунде-двух позади кого-то. Из-за этого в каждом повороте терялись десятые». 

Он добавил: «Думаю, все поступают так. Но если ты в неудачной позиции на трассе, то страдаешь даже больше обычного».

Читайте также:
Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Carlos Sainz, Ferrari SF-23

При этом испанец поблагодарил организаторов Гран При, которые к субботе убрали с трассы две кочки, ставшие причиной аварии пилота Ferrari во второй тренировке. 

«Да, все стало гораздо лучше, – сказал Карлос. – Неровности практически исчезли, там стало возможно легко проезжать полным газом. Так было и прежде, и только вчера машина стала биться днищем, отчего меня и сдернуло. 

Сейчас прежняя уверенность вернулась. Ведь в квалификации для нас это вообще не поворот. Но переживать было не о чем».

Он продолжил: «Но дело в том, что вчера все успели много поездить. Именно поэтому с мягкими шинами в этот раз все было сложнее. Круги в первых сегментах требовалось проезжать безупречно, но нам это не удалось».

Также Сайнс выразил надежду, что сможет улучшить свои позиции в гонке: «Надеюсь, что дела пойдут лучше. На этом этапе у нас почему-то сложности с резиной Soft? а вот на длинных сериях все выглядит на удивление неплохо. 

Мы знаем, что необходимо сделать завтра, и будем отыгрываться. Посмотрим, получится ли заработать очки».

Другой гонщик Ferrari показал в квалификации второе время. 

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Предыдущая новость Норрис: Все круги в квалификации вышли отличными, кроме самого важного
Следующая новость «Сыт по горло». Квалификация в Абу-Даби вывела Вольфа из равновесия
Адам Купер
Больше от
Адам Купер
Сайнс избежал штрафной перестановки после аварии в тренировке

Сайнс избежал штрафной перестановки после аварии в тренировке

Формула 1
Гран При Абу-Даби

Сайнс избежал штрафной перестановки после аварии в тренировке Сайнс избежал штрафной перестановки после аварии в тренировке

«Лоренс никуда не уходит». В Aston опровергли слухи и рассказали о новых инвесторах

«Лоренс никуда не уходит». В Aston опровергли слухи и рассказали о новых инвесторах

Формула 1

«Лоренс никуда не уходит». В Aston опровергли слухи и рассказали о новых инвесторах «Лоренс никуда не уходит». В Aston опровергли слухи и рассказали о новых инвесторах

В AlphaTauri приготовились объявить о новом названии и новых спонсорах

В AlphaTauri приготовились объявить о новом названии и новых спонсорах

Формула 1
Гран При Лас-Вегаса

В AlphaTauri приготовились объявить о новом названии и новых спонсорах В AlphaTauri приготовились объявить о новом названии и новых спонсорах

Карлос Сайнс
Больше от
Карлос Сайнс
Итоговое положение в общем зачете Формулы 1 2023 года

Итоговое положение в общем зачете Формулы 1 2023 года

Формула 1
Гран При Абу-Даби

Итоговое положение в общем зачете Формулы 1 2023 года Итоговое положение в общем зачете Формулы 1 2023 года

Сезон-2023: дуэли в квалификациях

Сезон-2023: дуэли в квалификациях

Формула 1
Гран При Абу-Даби

Сезон-2023: дуэли в квалификациях Сезон-2023: дуэли в квалификациях

Стартовая решетка Гран При Абу-Даби

Стартовая решетка Гран При Абу-Даби

Формула 1
Гран При Абу-Даби

Стартовая решетка Гран При Абу-Даби Стартовая решетка Гран При Абу-Даби

Ferrari
Больше от
Ferrari
«Боялся вылететь в первом сегменте». Итог квалификации удивил Леклера

«Боялся вылететь в первом сегменте». Итог квалификации удивил Леклера

Формула 1
Гран При Абу-Даби

«Боялся вылететь в первом сегменте». Итог квалификации удивил Леклера «Боялся вылететь в первом сегменте». Итог квалификации удивил Леклера

Что мировые СМИ написали о Гран При Лас-Вегаса

Что мировые СМИ написали о Гран При Лас-Вегаса

Формула 1
Гран При Лас-Вегаса

Что мировые СМИ написали о Гран При Лас-Вегаса Что мировые СМИ написали о Гран При Лас-Вегаса

Детали: что помешало FIA отменить штраф Сайнса в Лас-Вегасе

Детали: что помешало FIA отменить штраф Сайнса в Лас-Вегасе

Формула 1
Гран При Лас-Вегаса

Детали: что помешало FIA отменить штраф Сайнса в Лас-Вегасе Детали: что помешало FIA отменить штраф Сайнса в Лас-Вегасе

Самое важное:

Итоговое положение в общем зачете MotoGP

Итоговое положение в общем зачете MotoGP

MGP MotoGP
Гран При Валенсии

Итоговое положение в общем зачете MotoGP Итоговое положение в общем зачете MotoGP

Команды Ф1 избежали наказаний за нарушения на пит-стопах в Абу-Даби

Команды Ф1 избежали наказаний за нарушения на пит-стопах в Абу-Даби

F1 Формула 1
Гран При Абу-Даби

Команды Ф1 избежали наказаний за нарушения на пит-стопах в Абу-Даби Команды Ф1 избежали наказаний за нарушения на пит-стопах в Абу-Даби

Правда ли Алонсо оттормозил Хэма? Гонщик Aston объяснил, что это было

Правда ли Алонсо оттормозил Хэма? Гонщик Aston объяснил, что это было

F1 Формула 1
Гран При Абу-Даби

Правда ли Алонсо оттормозил Хэма? Гонщик Aston объяснил, что это было Правда ли Алонсо оттормозил Хэма? Гонщик Aston объяснил, что это было

Баньяя победил в Валенсии и стал чемпионом MotoGP, Мартин попал в аварию

Баньяя победил в Валенсии и стал чемпионом MotoGP, Мартин попал в аварию

MGP MotoGP
Гран При Валенсии

Баньяя победил в Валенсии и стал чемпионом MotoGP, Мартин попал в аварию Баньяя победил в Валенсии и стал чемпионом MotoGP, Мартин попал в аварию

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.