Сайнс назвал поражение от Норриса в квалификациях раздутым

Карлос Сайнс проиграл своему напарнику по McLaren Ландо Норрису в квалификации Гран При Абу-Даби и в итоге уступил ему в квалификационной дуэли по итогам сезона со счетом 10:11. Однако сам испанец не счел это поражение от дебютанта Формулы 1 чем-то важным.

«Меня это не разочаровало, – сказал Сайнс. – На самом деле здорово иметь в команде парня, который постоянно подталкивает тебя вперед. Думаю, Ландо прекрасно поработал в квалификациях.

Но мне кажется, вы слишком много внимания уделяете этим цифрам. Ведь в каждом сезоне есть две-три квалификации, в которых кому-то не везет. Иногда ты даже не участвуешь в них из-за штрафа за моторы. Плюс за этот 21 этап столько всего произошло. Кто-то пропускает три квалификации – и вот уже ты проигрываешь 0:3. Но это ничего не говорит о тебе как о пилоте».

Норрис, несмотря на победу, тоже не придал дуэли значения.

«Это не та вещь, что радует или расстраивает меня, – сказал британец. – Меня волнует, хорошо или плохо я поработал – а не то, кого я опередил и кому проиграл. Я был расстроен в Японии и Сингапуре, когда ошибался и это стоило мне одной-двух позиций. И сейчас я рад тому, что не совершил больших ошибок, собрал круг и на пару сотых опередил Renault».

Дополнительная информация: Джонатан Нобл