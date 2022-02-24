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В первой половине второго дня тестов команде Ferrari удалось полностью выполнить запланированную программу. Об этом журналистам рассказал Карлос Сайнс, который управлял болидом до обеда (и показал 2-е время), а потом уступил место Шарлю Леклеру.

«В быстрых поворотах ощущения крайне приятные, – заявил испанец, оценивая поведение машины, построенной по новым техническим требованиям. – Ты как будто приклеен к земле, машина генерирует немало прижимной силы – и этот уровень стабилен. Поэтому управлять машиной очень приятно. В менее быстрых поворотах я тоже чувствую чуть больше стабильности, чем в прошлом году – хотя тогда [благодаря наличию отсутствующих сейчас дефлекторов и конфигураторов потока] воздух гораздо точнее распределялся по аэродинамическим поверхностям.

Конечно, ощущения от машины не такие, какими они были в прошлом году или в целом в последние годы в Ф1. Но я думаю, по-настоящему мы оценим разницу, только когда начнем управлять этими болидами на пределе. Впрочем, кое-какая разница ощущается уже сейчас. К примеру, я сегодня специально старался держаться на хвосте у других машин, и ситуация по сравнению с прошлым годом изменилась. Это в целом очевидно. Как я отношусь к этим изменениям? Скорее, позитивно – думаю, это шаг в нужном направлении.

Не могу сказать, что прошедшие полтора дня стали прекрасным началом – но они были нормальным началом. У нас не было каких-либо проблем, и я смог выполнить всю намеченную изначально программу. Хорош при этом был наш темп или нет – я не знаю. Заливая или сливая топливо, можно сделать машину на три-четыре секунды быстрее или медленнее – поэтому каков наш темп относительно соперников, сейчас сказать невозможно».