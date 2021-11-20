Сайнс назвал конфигурацию «Лосаила» причиной проблем Ferrari

После очень сильных выступлений в последних Гран При Ferrari явно подрастеряла форму в Катаре: по итогам субботы Шарль Леклер даже не пробился в десятку сильнейших, а Карлос Сайнс с большим трудом смог сделать это на шинах Medium и будет стартовать седьмым.

После завершения сессии испанец честно признался, что пока его команде не удается найти причину нехватки скорости, но свою роль точно сыграла конфигурация трассы.

«Я доволен своими кругами, особенно в Q2 на Medium и первым в Q3, – рассказал Сайнс репортерам. – Но уик-энд складывается для команды сложно. Внезапно Alpines, AlphaTauris и McLarens навязали нам борьбу. На прошлых Гран При мы имели весьма комфортное преимущество, но здесь все куда серьезней. Впрочем, я показал седьмой результат, так что не могу жаловаться».

Говоря о том, почему расстановка сил претерпела изменения, он добавил: «Думаю, причина в особенности местных поворотов. В таких какие-то машины всегда чуть лучше, а другие чуть хуже. Эта трасса очень отличается от всех остальных. Здесь средняя скорость п поворотах гораздо выше, чем обычно.

Надеюсь, старт на Medium, которые у нас очень медленно изнашивались [на длинных сериях в тренировках], станет для нас серьезным козырем. Так как в этот раз у нас явные сложности».

На вопрос, почему Скудерия решила использовать Medium во втором сегменте, что сделало задачу гонщиков еще более сложной, Карлос ответил, что это был осознанный риск на основе анализа данных.

«В пятницу у нас очень сильно изнашивалась передняя резина, – объяснил он. – Потому сегодня пришлось ставить Medium. Это едва не стоило нам места в финале, так как на Soft можно было проехать быстрее. Но мы решили рискнуть и оставили Medium даже на вторую попытку. Я едва не вылетел, но все же прошел дальше».

В последний раз на трех первых рядах решетки не было ни одной Ferrari на летнем этапе в Бельгии, где квалификация проходила в дождь.

Дополнительная информация: Олег Карпов