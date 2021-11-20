Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Скачать приложения
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Гасли ездил в Q1 на Medium, а в Q2 – на Soft. Зачем? Следующая / Подвиг Aлонсо и пaмятник Пересу. Герои и неудaчники Кaтaрa
Формула 1 / Гран При Катара Новость

Сайнс назвал конфигурацию «Лосаила» причиной проблем Ferrari

Автор:
, Ответственный редактор

По словам испанца, ему вынужденно пришлось использовать во втором субботнем сегменте в Катаре резину Meduim

Сайнс назвал конфигурацию «Лосаила» причиной проблем Ferrari

После очень сильных выступлений в последних Гран При Ferrari явно подрастеряла форму в Катаре: по итогам субботы Шарль Леклер даже не пробился в десятку сильнейших, а Карлос Сайнс с большим трудом смог сделать это на шинах Medium и будет стартовать седьмым.

Читайте также:

После завершения сессии испанец честно признался, что пока его команде не удается найти причину нехватки скорости, но свою роль точно сыграла конфигурация трассы. 

«Я доволен своими кругами, особенно в Q2 на Medium и первым в Q3, – рассказал Сайнс репортерам. – Но уик-энд складывается для команды сложно. Внезапно Alpines, AlphaTauris и McLarens навязали нам борьбу. На прошлых Гран При мы имели весьма комфортное преимущество, но здесь все куда серьезней. Впрочем, я показал седьмой результат, так что не могу жаловаться».

Говоря о том, почему расстановка сил претерпела изменения, он добавил: «Думаю, причина в особенности местных поворотов. В таких какие-то машины всегда чуть лучше, а другие чуть хуже. Эта трасса очень отличается от всех остальных. Здесь средняя скорость п поворотах гораздо выше, чем обычно. 

Надеюсь, старт на Medium, которые у нас очень медленно изнашивались [на длинных сериях в тренировках], станет для нас серьезным козырем. Так как в этот раз у нас явные сложности». 

На вопрос, почему Скудерия решила использовать Medium во втором сегменте, что сделало задачу гонщиков еще более сложной, Карлос ответил, что это был осознанный риск на основе анализа данных.

«В пятницу у нас очень сильно изнашивалась передняя резина, – объяснил он. – Потому сегодня пришлось ставить Medium. Это едва не стоило нам места в финале, так как на Soft можно было проехать быстрее. Но мы решили рискнуть и оставили Medium даже на вторую попытку. Я едва не вылетел, но все же прошел дальше».

В последний раз на трех первых рядах решетки не было ни одной Ferrari на летнем этапе в Бельгии, где квалификация проходила в дождь. 

Читайте также:

Дополнительная информация: Олег Карпов

Поделились
Комментарии
Гасли ездил в Q1 на Medium, а в Q2 – на Soft. Зачем?
Предыдущая новость

Гасли ездил в Q1 на Medium, а в Q2 – на Soft. Зачем?
Следующая новость

Подвиг Aлонсо и пaмятник Пересу. Герои и неудaчники Кaтaрa

Подвиг Aлонсо и пaмятник Пересу. Герои и неудaчники Кaтaрa
Загрузить комментарии
Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
Хэмилтон на 0,455 опередил Ферстаппена в квалификации ГП Катара Гран При Катара
Формула 1

Хэмилтон на 0,455 опередил Ферстаппена в квалификации ГП Катара

AMuS: FIA ввела новую проверку на гибкость крыльев Гран При Катара
Формула 1

AMuS: FIA ввела новую проверку на гибкость крыльев

Эванс и Ожье почти вровень закончили первый день финала WRC Ралли Монца
WRC

Эванс и Ожье почти вровень закончили первый день финала WRC

Карлос Сайнс Больше от
Карлос Сайнс
Подвиг Aлонсо и пaмятник Пересу. Герои и неудaчники Кaтaрa Гран При Катара
Формула 1

Подвиг Aлонсо и пaмятник Пересу. Герои и неудaчники Кaтaрa

Как избежать новых стычек Макса и Льюиса? Сайнс предложил выход
Формула 1

Как избежать новых стычек Макса и Льюиса? Сайнс предложил выход

Парадокс Сайнса: не жалеет о Soft – хотя их хватило на 5 кругов Гран При Бразилии
Формула 1

Парадокс Сайнса: не жалеет о Soft – хотя их хватило на 5 кругов

Ferrari Больше от
Ferrari
Леклер: «Зацепа не было ни спереди, ни сзади» Гран При Катара
Формула 1

Леклер: «Зацепа не было ни спереди, ни сзади»

Гран При Катара: дуэли в квалификациях Гран При Катара
Формула 1

Гран При Катара: дуэли в квалификациях

Ferrari потеряет спонсорские миллионы Philip Morris
Формула 1

Ferrari потеряет спонсорские миллионы Philip Morris

Самое важное:

Подвиг Aлонсо и пaмятник Пересу. Герои и неудaчники Кaтaрa
Формула 1 Формула 1

Подвиг Aлонсо и пaмятник Пересу. Герои и неудaчники Кaтaрa

Сайнс назвал конфигурацию «Лосаила» причиной проблем Ferrari
Формула 1 Формула 1

Сайнс назвал конфигурацию «Лосаила» причиной проблем Ferrari

Гасли ездил в Q1 на Medium, а в Q2 – на Soft. Зачем?
Формула 1 Формула 1

Гасли ездил в Q1 на Medium, а в Q2 – на Soft. Зачем?

Вольф попугал Ферстаппена пылью на трассе
Формула 1 Формула 1

Вольф попугал Ферстаппена пылью на трассе

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.