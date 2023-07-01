Сайнс назвал героическим свой круг в первом сегменте

Пока соперники работали на трассе в начале квалификации спринта, Карлосу Сайнсу пришлось ждать в гараже, так как на его Ferrari SF-23 обнаружились неполадки в электронной системе контроля тормозного усилия.

Когда казалось, что гонщик уже не успеет выехать на трассу и вынужден будет стартовать последним, его алая машина все же выкатилась с пит-лейна. У Карлоса оставалось времени на разгонный круг и одну быструю попытку.

Испанец не просто использовал эту возможность, но и вышел в следующий раунд с лучшим временем.

«Это был тот еще стресс, – признался Сайнс. – Далеко не идеальная ситуация, когда у тебя есть всего один круг. Но я проехал его так, что он вышел просто героическим и принес первое место.

Я не знал состояния трассы, мог только догадываться об уровне сцепления. И когда в таких условиях получается показать такой результат, это всегда очень приятно».

У Карлоса не осталось свежих сликов на финал сессии, потому в гонке он будет стартовать с пятого места.

«Я был быстр во втором сегменте, да и в третьем тоже, – объяснил он. – Но из-за вчерашних сложностей в Q2 сегодня у нас не осталось новых Soft. Из-за этого мы недосчитались трех-четырех десятых секунды. Именно поэтому я и стартую пятым».

Отставание Сайнса от второго времени Серхио Переса составило две десятых.

Карлос Сайнс, Scuderia Ferrari Фото: Стивен Ти / Motorsport Images