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Сайнс назвал героическим свой круг в первом сегменте

У гонщика Скудерии была всего одна попытка показать зачетное время после задержки в гараже из-за проблем с тормозами – и испанец использовал ее блестяще

Филип Клерен
Автор:
Карлос Сайнс, Ferrari SF-23

Пока соперники работали на трассе в начале квалификации спринта, Карлосу Сайнсу пришлось ждать в гараже, так как на его Ferrari SF-23 обнаружились неполадки в электронной системе контроля тормозного усилия. 

Когда казалось, что гонщик уже не успеет выехать на трассу и вынужден будет стартовать последним, его алая машина все же выкатилась с пит-лейна. У Карлоса оставалось времени на разгонный круг и одну быструю попытку.  

Испанец не просто использовал эту возможность, но и вышел в следующий раунд с лучшим временем. 

«Это был тот еще стресс, – признался Сайнс. – Далеко не идеальная ситуация, когда у тебя есть всего один круг. Но я проехал его так, что он вышел просто героическим и принес первое место. 

Я не знал состояния трассы, мог только догадываться об уровне сцепления. И когда в таких условиях получается показать такой результат, это всегда очень приятно». 

У Карлоса не осталось свежих сликов на финал сессии, потому в гонке он будет стартовать с пятого места. 

«Я был быстр во втором сегменте, да и в третьем тоже, – объяснил он. – Но из-за вчерашних сложностей в Q2 сегодня у нас не осталось новых Soft. Из-за этого мы недосчитались трех-четырех десятых секунды. Именно поэтому я и стартую пятым».

Отставание Сайнса от второго времени Серхио Переса составило две десятых. 

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Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

 

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