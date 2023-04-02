Сайнс назвал австралийский штраф самым несправедливым в жизни
Пять секунд отбросили испанца с четвертого места во второй десяток – понятно, что это совсем не привело его в восторг
Карлос Сайнс занимал четвертую позицию на решетке во время финального рестарта гонки в Мельбурне. На входе в первый поворот пилот Ferrari задел передним колесом машину Фернандо Алонсо, которого развернуло и кинуло в сторону.
За это судьи FIA присудили Карлосу пять штрафных секунд. В другой ситуации такое наказание могло бы вообще не сказаться на положении гонщика в протоколе. Но так как после хаоса последних кругов пилоты финишировали в режиме машины безопасности, Сайнс откатился за пределы очковой десятки.
Только узнав о штрафе, он сказал команде по радио: «Это просто невероятно. Им нужно было дождаться завершения гонки и хотя бы поговорить со мной».
После финиша он развил свою мысль: «Думаю, это самое несправедливое наказание, которое я видел в жизни.
Но все же прежде, чем обсуждать его и использовать для этого плохие слова, я бы предпочел поговорить с судьями. Тогда, возможно, я вернусь к вам [репортерам] и вернусь к этой теме.
Прямо сейчас я бы не хотел этого делать. Просто считаю наказание нечестным и полагаю, что неправильно говорить о нем».
Если штраф Карлоса останется в силе, это будет значить, что Ferrari не заработала в Мельбурне ни одного очка – Шарль Леклер попал в аварию еще на первом круге гонки.
Последний уик-энд с «баранкой» Скудерия провела год назад в Баку, где обе ее машины сошли из-за поломок.
Отставание команды от Red Bull в Кубке конструкторов достигло уже 97 очков.
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