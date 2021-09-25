Сайнс: Надеюсь обойти Норриса на старте

Карлос Сайнс сенсационно стал вторым в квалификации Гран При России, уступив только Ландо Норрису. Испанец отметил, что не смог показать максимального результата, но надеется опередить пилота McLaren в начале гонки.

«Квалификация с самого начала была очень сложной, – сказал Сайнс. – Но в Q2 я увидел, что в ход пойдут слики и у нас будет шанс. Мы хорошо сработали тактически, взяв их за два круга до конца, чтобы успеть прогреть. К сожалению, я был одним из первых на трассе, что не позволило мне выжать максимум из улучшения ее состояния, но круг все равно получился на пределе.

Худшая для нас ситуация была на промежуточных шинах. Там проход в Q3 был на грани, но на сухой трассе мы боеспособны. Понятно, что сзади два Mercedes и Перес на Red Bull, завтра они будут намного быстрее. Но мы дадим им бой и повеселимся.

Я надеюсь обойти Ландо на старте или хотя бы получить от него хороший зацеп. Старт на грязной стороне здесь больно по тебе бьет, нам надо поработать этой ночью, чтобы не много потерять из-за него. А если я получу зацеп, то почему бы не пройти Норриса в первом повороте».