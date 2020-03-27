Сайнс начал тренировать собственную семью во время карантина. И назвал себя Зиданом

В связи с эпидемией коронавируса в Испании ввели жесткий карантин, вынуждающий людей находиться дома. Испанский пилот McLaren Карлос Сайнс проводит это время со своей семьей и работает над их физической формой. Рассказывая о досуге, Сайнс в шутку сравнил себя с главным тренером мадридского «Реала» Зинедином Зиданом.

«У меня теперь команда из двух сестер, матери и отца, – рассказал испанец в интервью газете Marca. – Я практически стал тренером семьи Сайнсов. Я составляю для всех четверых план питания и тренировок: мы начали готовиться к летнему сезону бикини.

У нас больше не будет такой возможности питаться здоровой пищей. Так что мы пользуемся отсутствием поездок, ресторанов, пиццы и гамбургеров. Я стал Зиданом для Сайнсов».

В качестве досуга Карлос наводит порядок дома: «Я занялся тем, на что никогда нет времени. Разобрал дома те вещи, что никогда не носил, чтобы отправить тем, кому они нужнее. Лучшее в этой ситуации то, что все мы проводим время с мамой, а она редко меня видит. Хотя теперь я стал ее тренером и это ей не особо нравится. Еще я много работаю на симуляторе и тренируюсь».

Пилот McLaren также рассказал о своем отношении к эпидемиологической ситуации: «Я не боюсь, но обеспокоен происходящим. Конечно, новости идут пугающие. Страшно представить себя на месте всех докторов и медсестер, которые сражаются на этой войне. Мы сидим дома и беспокоимся, но не боимся, потому что не видим того, что видят они. Я сохраняю спокойствие, так как не хочу, чтобы моя семья волновалась».