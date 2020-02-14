Сайнс начал переговоры с McLaren о новом контракте
Испанский пилот рассказал, но хочет остаться в Уокинге. Действующее соглашение Сайнса с McLaren заканчивается в 2020 году
Карлос Сайнс перешел в McLaren в 2019 году и сразу провел лучший сезон в карьере – стал шестым в чемпионате и впервые поднялся на подиум. Контракт испанца был рассчитан на два года и истекает в конце наступающего сезона. Однако сам Сайнс хотел бы остаться в Уокинге и уже начал обсуждать это с командой.
«Не секрет, что я очень счастлив в McLaren, – сказал Карлос на вчерашней презентации болида McLaren MCL35. – Конечно, за кулисами уже кое-что происходит, мы начали кое-какие переговоры, но пока не напрягаемся по этому поводу. Еще только февраль и времени полно.
Но я не стану скрывать, что всем доволен в McLaren и сильно верю в этот проект».
Грядущий сезон станет для Сайнса шестым в Формуле 1. Он дебютировал в Toro Rosso, из которой через два с половиной года перебрался в Renault. В McLaren он выступает в паре с прошлогодним дебютантом Формулы 1 Ландо Норрисом.
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|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Карлос Сайнс В Магазин
|Команды
|McLaren В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Сайнс начал переговоры с McLaren о новом контракте
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