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Формула 1 / Новость

Сайнс начал переговоры с McLaren о новом контракте

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Сайнс начал переговоры с McLaren о новом контракте
Автор:
, редактор
14 февр. 2020 г., 13:20

Испанский пилот рассказал, но хочет остаться в Уокинге. Действующее соглашение Сайнса с McLaren заканчивается в 2020 году

Карлос Сайнс перешел в McLaren в 2019 году и сразу провел лучший сезон в карьере – стал шестым в чемпионате и впервые поднялся на подиум. Контракт испанца был рассчитан на два года и истекает в конце наступающего сезона. Однако сам Сайнс хотел бы остаться в Уокинге и уже начал обсуждать это с командой.

«Не секрет, что я очень счастлив в McLaren, – сказал Карлос на вчерашней презентации болида McLaren MCL35. – Конечно, за кулисами уже кое-что происходит, мы начали кое-какие переговоры, но пока не напрягаемся по этому поводу. Еще только февраль и времени полно. 

Но я не стану скрывать, что всем доволен в McLaren и сильно верю в этот проект».

Грядущий сезон станет для Сайнса шестым в Формуле 1. Он дебютировал в Toro Rosso, из которой через два с половиной года перебрался в Renault. В McLaren он выступает в паре с прошлогодним дебютантом Формулы 1 Ландо Норрисом. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Карлос Сайнс В Магазин
Команды McLaren В Магазин
Автор Иван Матушкин

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