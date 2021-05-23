Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs
Предыдущая / «Большая ошибка». Боттас о сходе в Монако Следующая / Ферстаппен назвал главный фактор победы в Монако
Формула 1 / Гран При Монако Новости

Сайнс: На меня свалилась ответственность за всю Ferrari

Автор:
, редактор

На Карлоса давил сход Леклера перед стартом

Сайнс: На меня свалилась ответственность за всю Ferrari

Карлос Сайнс стал вторым на Гран При Монако после четвертого результата в квалификации. Испанец не обгонял соперников на трассе, но отыграл два места из-за сходов Шарля Леклера и Валттери Боттаса.

Сайнс отметил, что результат радовал бы его сильнее, если бы он лучше выступил во вчерашней квалификации.

«Если бы перед этапом мне предложили второе место, я бы согласился, – сказал Сайнс после гонки. – Но ощущения не такие хорошие, как должны быть, из-за обстоятельств этого уик-энда: вчера я упустил хороший круг, пока Шарль брал поул. 

Но уверен, что через неделю уже буду с гордостью вспоминать этот этап. Ferrari надо гордиться машиной и тем прогрессом, которого удалось достичь в этом году».

Сайнс также отметил дополнительную ответственность, которую на него наложил сход напарника по Ferrari Шарля Леклера: «Когда ты видишь, что другая машина твоей команды не стартует, вся ответственность по спасению уик-энда внезапно сваливается на тебя. А когда твой напарник теряет поул перед стартом, ты хочешь принести команде хотя бы подиум.

Задачей было хорошо стартовать, потом разобраться с трафиком перед и после пит-стопа. Конечно, помогли проблемы у Валттери, но и без них у меня была отличная машина. На этом этапе команда заслуживала как минимум подиума».

Читайте также:

Поделились
Комментарии
«Большая ошибка». Боттас о сходе в Монако

Предыдущая новость

«Большая ошибка». Боттас о сходе в Монако

Следующая новость

Ферстаппен назвал главный фактор победы в Монако

Ферстаппен назвал главный фактор победы в Монако
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Монако
Пилоты Карлос Сайнс
Команды Ferrari
Автор Иван Матушкин

Самое читаемое

1
Формула 1

Гран При Монако: пять быстрых выводов

2
Формула 1

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Монако

3
Формула 1

Хэмилтон зол на Mercedes – в субботу команда к нему не прислушалась

4
Формула 1

Мазепин о дуэли с Миком: Не хотелось оставить обе машины в том повороте

11мин
5
Формула 1

Ferrari: Сход Леклера может быть не связан с аварией

54мин
Самое важное:
Мазепин о дуэли с Миком: Не хотелось оставить обе машины в том повороте
Формула 1

Мазепин о дуэли с Миком: Не хотелось оставить обе машины в том повороте

11мин
Ferrari: Сход Леклера может быть не связан с аварией
Формула 1

Ferrari: Сход Леклера может быть не связан с аварией

54мин
Гасли: Исход борьбы с Феттелем решил сантиметр
Формула 1

Гасли: Исход борьбы с Феттелем решил сантиметр

Хэмилтон: Пит-стоп стоил мне трех позиций
Формула 1

Хэмилтон: Пит-стоп стоил мне трех позиций

Ферстаппен назвал главный фактор победы в Монако
Формула 1

Ферстаппен назвал главный фактор победы в Монако

Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Иван Матушкин Больше от
Иван Матушкин
Ferrari: Сход Леклера может быть не связан с аварией Гран При Монако
Формула 1

Ferrari: Сход Леклера может быть не связан с аварией

Хэмилтон: Пит-стоп стоил мне трех позиций Гран При Монако
Формула 1

Хэмилтон: Пит-стоп стоил мне трех позиций

«Большая ошибка». Боттас о сходе в Монако Гран При Монако
Формула 1

«Большая ошибка». Боттас о сходе в Монако

Карлос Сайнс Больше от
Карлос Сайнс
Сайнс объяснил, почему поул в Монако должен был достаться ему Гран При Монако
Формула 1

Сайнс объяснил, почему поул в Монако должен был достаться ему

Сайнс счел Ferrari реальной угрозой Гран При Монако
Формула 1

Сайнс счел Ferrari реальной угрозой

Роналду пропустил тренировку «Ювентуса» ради визита в Ferrari
Формула 1

Роналду пропустил тренировку «Ювентуса» ради визита в Ferrari

Ferrari Больше от
Ferrari
«Все детали были в порядке». Поломка в Монако озадачила Леклера Гран При Монако
Формула 1

«Все детали были в порядке». Поломка в Монако озадачила Леклера

Леклер не выйдет на старт в Монако Гран При Монако
Формула 1

Леклер не выйдет на старт в Монако

Ferrari закончила проверку коробки передач. Леклер будет стартовать с поула Гран При Монако
Формула 1

Ferrari закончила проверку коробки передач. Леклер будет стартовать с поула

Самое читаемое Сегодня

Гран При Монако: пять быстрых выводов
Формула 1 Формула 1

Гран При Монако: пять быстрых выводов

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Монако
Формула 1 Формула 1

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Монако

Хэмилтон зол на Mercedes – в субботу команда к нему не прислушалась
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон зол на Mercedes – в субботу команда к нему не прислушалась

Мазепин о дуэли с Миком: Не хотелось оставить обе машины в том повороте
Формула 1 Формула 1

Мазепин о дуэли с Миком: Не хотелось оставить обе машины в том повороте

Ferrari: Сход Леклера может быть не связан с аварией
Формула 1 Формула 1

Ferrari: Сход Леклера может быть не связан с аварией

Хэмилтон: Пит-стоп стоил мне трех позиций
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон: Пит-стоп стоил мне трех позиций

Гасли: Исход борьбы с Феттелем решил сантиметр
Формула 1 Формула 1

Гасли: Исход борьбы с Феттелем решил сантиметр

Тодт рассказал о регулярных встречах с Михаэлем Шумахером
Формула 1 Формула 1

Тодт рассказал о регулярных встречах с Михаэлем Шумахером

Самое важное:

Мазепин о дуэли с Миком: Не хотелось оставить обе машины в том повороте
Формула 1 Формула 1

Мазепин о дуэли с Миком: Не хотелось оставить обе машины в том повороте

Ferrari: Сход Леклера может быть не связан с аварией
Формула 1 Формула 1

Ferrari: Сход Леклера может быть не связан с аварией

Гасли: Исход борьбы с Феттелем решил сантиметр
Формула 1 Формула 1

Гасли: Исход борьбы с Феттелем решил сантиметр

Хэмилтон: Пит-стоп стоил мне трех позиций
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон: Пит-стоп стоил мне трех позиций

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.