Сайнс: На меня свалилась ответственность за всю Ferrari

Карлос Сайнс стал вторым на Гран При Монако после четвертого результата в квалификации. Испанец не обгонял соперников на трассе, но отыграл два места из-за сходов Шарля Леклера и Валттери Боттаса.

Сайнс отметил, что результат радовал бы его сильнее, если бы он лучше выступил во вчерашней квалификации.

«Если бы перед этапом мне предложили второе место, я бы согласился, – сказал Сайнс после гонки. – Но ощущения не такие хорошие, как должны быть, из-за обстоятельств этого уик-энда: вчера я упустил хороший круг, пока Шарль брал поул.

Но уверен, что через неделю уже буду с гордостью вспоминать этот этап. Ferrari надо гордиться машиной и тем прогрессом, которого удалось достичь в этом году».

Сайнс также отметил дополнительную ответственность, которую на него наложил сход напарника по Ferrari Шарля Леклера: «Когда ты видишь, что другая машина твоей команды не стартует, вся ответственность по спасению уик-энда внезапно сваливается на тебя. А когда твой напарник теряет поул перед стартом, ты хочешь принести команде хотя бы подиум.

Задачей было хорошо стартовать, потом разобраться с трафиком перед и после пит-стопа. Конечно, помогли проблемы у Валттери, но и без них у меня была отличная машина. На этом этапе команда заслуживала как минимум подиума».