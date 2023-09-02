Сайнс на 0,086 секунды обогнал Ферстаппена в финальной тренировке
В субботу утром испанец проехал быстрее главного фаворита, хотя теперь его почти наверняка ждет штраф за блокировку
Третья тренировка Гран При Италии прошла на сухой трассе в теплых условиях: почти все гонщики показали свои лучшие результаты на последних минутах, когда отрабатывали квалификационные попытки.
Лидерство несколько раз переходило из рук в руки, и в итоге лучшим оказался Карлос Сайнс с результатом 1:20.912. К восторгу тифози, пилот Скудерии опередил действующего чемпиона мира Макса Ферстаппена на 0,086 секунды. Квартет лидеров дополнили Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер, однако оба отстали уже на полсекунды с лишним.
Однако для Сайнса часовая сессия принесла не только позитивные эмоции: в первой ее половине гонщик допустил контакт с Оскаром Пиастри из McLaren, и судьи FIA уже начали разбирать этот эпизод на предмет блокировки со стороны Карлоса.
Сам Пиастри в итоге не попал даже в десятку сильнейших, зато это удалось обоим пилотам Haas и Алексу Элбону из Williams.
Серхио Перес досрочно выбыл из борьбы из-за поломки Red Bull, а Валттери Боттас повредил машину, выехав в гравий. У пилотов Alpine в субботу утром совсем не оказалось скорости.
Результаты третьей тренировки Гран При Италии
|Поз.
|Гонщик / Команда
|Круги
|Время / Отст.
|1
|КАРЛОС САЙНСFerrari
|23
|1'20.912
|2
|МАКС ФЕРСТАППЕНRed Bull Racing
|23
|+0.086
|3
|ЛЬЮИС ХЭМИЛТОНMercedes
|23
|+0.541
|4
|ШАРЛЬ ЛЕКЛЕРFerrari
|23
|+0.574
|5
|ФЕРНАНДО АЛОНСОAston Martin Racing
|24
|+0.799
|6
|ДЖОРДЖ РАССЕЛЛMercedes
|25
|+0.818
|7
|КЕВИН МАГНУССЕНHaas F1 Team
|21
|+0.972
|8
|НИКО ХЮЛЬКЕНБЕРГHaas F1 Team
|27
|+1.073
|9
|АЛЕКСАНДР ЭЛБОНWilliams
|18
|+1.142
|10
|СЕРХИО ПЕРЕСRed Bull Racing
|16
|+1.280
|11
|ЛЭНС СТРОЛЛAston Martin Racing
|31
|+1.333
|12
|ЛИАМ ЛОУСОНAlphaTauri
|29
|+1.384
|13
|ЮКИ ЦУНОДАAlphaTauri
|28
|+1.385
|14
|ОСКАР ПИАСТРИMcLaren
|17
|+1.390
|15
|ЛОГАН САРДЖЕНТWilliams
|23
|+1.468
|16
|ВАЛТТЕРИ БОТТАСAlfa Romeo
|30
|+1.599
|17
|ЛАНДО НОРРИСMcLaren
|24
|+1.603
|18
|ЭСТЕБАН ОКОНAlpine
|20
|+1.827
|19
|ГУАНЬЮЙ ЧЖОУAlfa Romeo
|30
|+1.830
|20
|ПЬЕР ГАСЛИAlpine
|22
|+1.940
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