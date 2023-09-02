Сайнс на 0,086 секунды обогнал Ферстаппена в финальной тренировке

Третья тренировка Гран При Италии прошла на сухой трассе в теплых условиях: почти все гонщики показали свои лучшие результаты на последних минутах, когда отрабатывали квалификационные попытки.

Лидерство несколько раз переходило из рук в руки, и в итоге лучшим оказался Карлос Сайнс с результатом 1:20.912. К восторгу тифози, пилот Скудерии опередил действующего чемпиона мира Макса Ферстаппена на 0,086 секунды. Квартет лидеров дополнили Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер, однако оба отстали уже на полсекунды с лишним.

Однако для Сайнса часовая сессия принесла не только позитивные эмоции: в первой ее половине гонщик допустил контакт с Оскаром Пиастри из McLaren, и судьи FIA уже начали разбирать этот эпизод на предмет блокировки со стороны Карлоса.

Сам Пиастри в итоге не попал даже в десятку сильнейших, зато это удалось обоим пилотам Haas и Алексу Элбону из Williams.

Серхио Перес досрочно выбыл из борьбы из-за поломки Red Bull, а Валттери Боттас повредил машину, выехав в гравий. У пилотов Alpine в субботу утром совсем не оказалось скорости.

Результаты третьей тренировки Гран При Италии