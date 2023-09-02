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Формула 1 / Гран При Италии Отчет о тренировке

Сайнс на 0,086 секунды обогнал Ферстаппена в финальной тренировке

В субботу утром испанец проехал быстрее главного фаворита, хотя теперь его почти наверняка ждет штраф за блокировку

Карлос Сайнс, Ferrari SF-23

Третья тренировка Гран При Италии прошла на сухой трассе в теплых условиях: почти все гонщики показали свои лучшие результаты на последних минутах, когда отрабатывали квалификационные попытки.

Лидерство несколько раз переходило из рук в руки, и в итоге лучшим оказался Карлос Сайнс с результатом 1:20.912. К восторгу тифози, пилот Скудерии опередил действующего чемпиона мира Макса Ферстаппена на 0,086 секунды. Квартет лидеров дополнили Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер, однако оба отстали уже на полсекунды с лишним.

Однако для Сайнса часовая сессия принесла не только позитивные эмоции: в первой ее половине гонщик допустил контакт с Оскаром Пиастри из McLaren, и судьи FIA уже начали разбирать этот эпизод на предмет блокировки со стороны Карлоса. 

Сам Пиастри в итоге не попал даже в десятку сильнейших, зато это удалось обоим пилотам Haas и Алексу Элбону из Williams.

Серхио Перес досрочно выбыл из борьбы из-за поломки Red Bull, а Валттери Боттас повредил машину, выехав в гравий. У пилотов Alpine в субботу утром совсем не оказалось скорости.

Результаты третьей тренировки Гран При Италии 

Поз. Гонщик / Команда Круги Время / Отст.
1 SpainКАРЛОС САЙНСFerrari 23 1'20.912
2 NetherlandsМАКС ФЕРСТАППЕНRed Bull Racing 23 +0.086
3 United KingdomЛЬЮИС ХЭМИЛТОНMercedes 23 +0.541
4 MonacoШАРЛЬ ЛЕКЛЕРFerrari 23 +0.574
5 SpainФЕРНАНДО АЛОНСОAston Martin Racing 24 +0.799
6 United KingdomДЖОРДЖ РАССЕЛЛMercedes 25 +0.818
7 DenmarkКЕВИН МАГНУССЕНHaas F1 Team 21 +0.972
8 GermanyНИКО ХЮЛЬКЕНБЕРГHaas F1 Team 27 +1.073
9 ThailandАЛЕКСАНДР ЭЛБОНWilliams 18 +1.142
10 MexicoСЕРХИО ПЕРЕСRed Bull Racing 16 +1.280
11 CanadaЛЭНС СТРОЛЛAston Martin Racing 31 +1.333
12 New ZealandЛИАМ ЛОУСОНAlphaTauri 29 +1.384
13 JapanЮКИ ЦУНОДАAlphaTauri 28 +1.385
14 AustraliaОСКАР ПИАСТРИMcLaren 17 +1.390
15 United StatesЛОГАН САРДЖЕНТWilliams 23 +1.468
16 FinlandВАЛТТЕРИ БОТТАСAlfa Romeo 30 +1.599
17 United KingdomЛАНДО НОРРИСMcLaren 24 +1.603
18 FranceЭСТЕБАН ОКОНAlpine 20 +1.827
19 ChinaГУАНЬЮЙ ЧЖОУAlfa Romeo 30 +1.830
20 FranceПЬЕР ГАСЛИAlpine 22 +1.940

 

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В FIA придумали, как избежать проблем с трафиком в квалификации

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