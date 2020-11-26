Сайнс может начать тесты Ferrari с машины 2018 года

В следующем году команды Формулы 1 получат всего три дня предсезонных тестов, что вызывает беспокойство за пилотов, которые меняют команды. Им может не хватить времени, чтобы привыкнуть к новому окружению.

Одним из тех, кто в 2021-м поедет за новую команду, будет Карлос Сайнс: испанец переходит из McLaren в Ferrari. И чтобы быстрее начать вливаться в новый коллектив, Сайнс может первые тесты со Скудерией провести на машине 2018 года.

Ограничения не позволяют командам проводить частные тесты с машинами 2020-го и 2019-го годов, но более ранние версии использовать можно. При этом, болиды-2018 построены по тем же аэродинамическим правилам и дают гонщикам общее представление о будущей машине. Этим уже воспользовался Фернандо Алонсо, который готовится к возвращению в Ф1 на Renault 2018 года.

«Пока мой ответ: посмотрим, – сказал Сайнс. – Когда я перейду в Ferrari, мы будем думать над тем, как мне подойти к первой гонке наиболее подготовленным. И тесты на машине 2018 года могут быть вариантом.

Но сейчас я работаю на McLaren и не хочу отвлекаться на мысли о том, что будет в будущем».