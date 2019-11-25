Сайнс: Мне незачем искать другую команду

Контракт Карлоса Сайнса с McLaren рассчитан до конца 2020 года. Тогда же должны освободиться места во всех топ-командах, так как истекут контракты Себастьяна Феттеля, Льюиса Хэмилтона, Макса Ферстаппена и Валттери Боттаса. Однако, Сайнс пока не видит поводов подбирать себе другую команду, вместо McLaren.

«Сколько я в этой команде, она постоянно движется вверх, – сказал Сайнс. – Конечно, это очень привлекательный фактор, его не часто увидишь в Ф1. Я очень рад и горд тем, что делает наша команда. Думать про 2021 год еще очень рано, но не секрет, что я счастлив в этой команде. Полагаю, обе стороны довольны друг другом, так что сейчас мне незачем искать что-то другое».

Сайнс проводит лучший сезон в карьере, занимая седьмое место в чемпионате. На Гран При Бразилии он впервые в карьере поднялся на подиум. По мнению пилота, ему помогает прошлогодний опыт выступления за Renault вместе с Нико Хюлькенбергом.

«Год рядом с Нико помог мне многому научиться у опытного пилота, – сказал испанец. – До этого у всех моих напарников было лишь по году опыта в Ф1, так что сезон в команде с Нико научил меня паре вещей. Перед приходом в McLaren я знал, что готов к этому вызову, учитывая мое понимание баланса и развития машина, и ту скорость, что была у меня в Toro Rosso и Renault.

Надо было только встроиться в команду, сразу почувствовать комфорт, и тогда результаты пришли бы сами собой. Мне было нечего бояться».

Дополнительная информация: Скотт Митчелл