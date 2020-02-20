Сайнс: McLaren тяжело бороться с прошлогодними Red Bull и Mercedes

В прошлом году McLaren заняла четвертое место в Кубке конструкторов, став так называемой «лучшей из остальных» – первой командой после топ-3. Однако пилот McLaren Карлос Сайнс считает, что в 2020 году команде будет тяжело бороться с остальными середняками, так как им помогают топ-команды.

«На такую команду, как McLaren, всегда оказывается давление: мы должны достигать результата. McLaren одна из лучших команд в истории Ф1, и четвертые-пятые места это не то, чего мы хотим. Но мы также знаем, что наш проект еще очень молод, и цели бороться за первые места мы ставим себе в среднесрочной перспективе.

Сейчас трудно судить [о положении McLaren]. Некоторые маленькие команды получают помощь от больших, и когда они приезжают с прошлогодними машинами Mercedes и Red Bull, McLaren трудно сделать шаг вперед».

Сайнс намекнул на AlphaTauri, которая пользуется наработками Red Bull, и Racing Point, новый болид которой называют копией прошлогоднего Mercedes.

При этом Сайнс настаивает, что успех его команды зависит только от нее: «Мы зависим от того, что делаем мы, а не остальные. Нам надо сосредоточиться на себе и делать свои шаги, как мы сделали с новой машиной, и уже чувствуем, что она лучше прошлогодней. Это все, что мы можем сейчас делать. Думать о соперниках нельзя».

Дополнительная информация: Люк Смит