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Формула 1 / Новость

Сайнс: McLaren тяжело бороться с прошлогодними Red Bull и Mercedes

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Сайнс: McLaren тяжело бороться с прошлогодними Red Bull и Mercedes
Автор:
, редактор
20 февр. 2020 г., 10:06

Пилот британской команды высказался о сотрудничестве конкурентов с топ-командами.

В прошлом году McLaren заняла четвертое место в Кубке конструкторов, став так называемой «лучшей из остальных» – первой командой после топ-3. Однако пилот McLaren Карлос Сайнс считает, что в 2020 году команде будет тяжело бороться с остальными середняками, так как им помогают топ-команды.

«На такую команду, как McLaren, всегда оказывается давление: мы должны достигать результата. McLaren одна из лучших команд в истории Ф1, и четвертые-пятые места это не то, чего мы хотим. Но мы также знаем, что наш проект еще очень молод, и цели бороться за первые места мы ставим себе в среднесрочной перспективе.

Сейчас трудно судить [о положении McLaren]. Некоторые маленькие команды получают помощь от больших, и когда они приезжают с прошлогодними машинами Mercedes и Red Bull, McLaren трудно сделать шаг вперед».

Сайнс намекнул на AlphaTauri, которая пользуется наработками Red Bull, и Racing Point, новый болид которой называют копией прошлогоднего Mercedes.

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При этом Сайнс настаивает, что успех его команды зависит только от нее: «Мы зависим от того, что делаем мы, а не остальные. Нам надо сосредоточиться на себе и делать свои шаги, как мы сделали с новой машиной, и уже чувствуем, что она лучше прошлогодней. Это все, что мы можем сейчас делать. Думать о соперниках нельзя».

Дополнительная информация: Люк Смит

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Карлос Сайнс В Магазин
Команды McLaren В Магазин
Автор Иван Матушкин

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