Сайнс: Лучше быть на старте 11-м на Medium, чем 5-м на Soft
Гонщики Ferrari считают состав С5 настолько неподходящим для гонки, что даже не стали его использовать во втором сегменте квалификации
Темп Джорджа Расселла во вчерашней квалификации Гран При Австрии оказался неприятным сюрпризом для команды Ferrari. В том числе из-за скорости пилота Williams гонщики итальянского коллектива не смогли попасть в третий квалификационный сегмент и показали лишь 11-й и 12-й результаты (впрочем, Карлос Сайнс начнет гонку с 10-й позиции благодаря штрафу Себастьяна Феттеля).
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«Мы хотели всеми силами избежать старта на мягких шинах, – прокомментировал ситуацию в субботу вечером Шарль Леклер. – Поэтому предпочли использовать во втором сегменте шины Medium. Это не сработало. Наверное, мои круги могли быть немного лучше – но в целом мы были очень близки к пределу возможностей машины».
«С самого начала мы понимали, что самый мягкий состав не подходит для гонки, – согласился с пилотом спортивный директор команды Лоран Мекис. – Мы знаем, что в определенных условиях наши шины изнашиваются быстрее, чем у конкурентов – и в Австрии с составом С5 как раз должно было происходить нечто подобное».
Насколько неудачным команда считает использование мягких шин на старте гонки – можно оценить по выбору покрышек во втором сегменте. Пилоты Скудерии провели на шинах Medium обе попытки – в то время как стандартным вариантом является выехать на вторую попытку на шинах Soft (и сбросить темп, если попадание в финал квалификации обеспечивает и время, показанное в первой попытке на Medium).
«Было понятно, что есть риски оказаться не слишком высоко на старте, – пояснил Сайнс. – Но мы изначально считали, что лучше быть 11-м на Medium, чем, к примеру, 5-м на Soft».
Впрочем, стоит упомянуть, что Джордж Расселл не только оказался в первой десятке квалификации, но и заработал право начать заезд на шинах Medium – вместе с пилотами Mercedes и Red Bull, а также Ландо Норрисом. Другие гонщики из первой десятки стартового поля (представители AlphaTauri и Лэнс Стролл) будут стартовать на Soft.
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