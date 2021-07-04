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Формула 1 / Гран При Австрии Новость

Сайнс: Лучше быть на старте 11-м на Medium, чем 5-м на Soft

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Гонщики Ferrari считают состав С5 настолько неподходящим для гонки, что даже не стали его использовать во втором сегменте квалификации

Сайнс: Лучше быть на старте 11-м на Medium, чем 5-м на Soft

Темп Джорджа Расселла во вчерашней квалификации Гран При Австрии оказался неприятным сюрпризом для команды Ferrari. В том числе из-за скорости пилота Williams гонщики итальянского коллектива не смогли попасть в третий квалификационный сегмент и показали лишь 11-й и 12-й результаты (впрочем, Карлос Сайнс начнет гонку с 10-й позиции благодаря штрафу Себастьяна Феттеля).

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«Мы хотели всеми силами избежать старта на мягких шинах, – прокомментировал ситуацию в субботу вечером Шарль Леклер. – Поэтому предпочли использовать во втором сегменте шины Medium. Это не сработало. Наверное, мои круги могли быть немного лучше – но в целом мы были очень близки к пределу возможностей машины».

«С самого начала мы понимали, что самый мягкий состав не подходит для гонки, – согласился с пилотом спортивный директор команды Лоран Мекис. – Мы знаем, что в определенных условиях наши шины изнашиваются быстрее, чем у конкурентов – и в Австрии с составом С5 как раз должно было происходить нечто подобное».

Насколько неудачным команда считает использование мягких шин на старте гонки – можно оценить по выбору покрышек во втором сегменте. Пилоты Скудерии провели на шинах Medium обе попытки – в то время как стандартным вариантом является выехать на вторую попытку на шинах Soft (и сбросить темп, если попадание в финал квалификации обеспечивает и время, показанное в первой попытке на Medium).

«Было понятно, что есть риски оказаться не слишком высоко на старте, – пояснил Сайнс. – Но мы изначально считали, что лучше быть 11-м на Medium, чем, к примеру, 5-м на Soft».

Впрочем, стоит упомянуть, что Джордж Расселл не только оказался в первой десятке квалификации, но и заработал право начать заезд на шинах Medium – вместе с пилотами Mercedes и Red Bull, а также Ландо Норрисом. Другие гонщики из первой десятки стартового поля (представители AlphaTauri и Лэнс Стролл) будут стартовать на Soft.

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