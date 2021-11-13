Сайнс: Как раз такой старт мне и был нужен

Карлос Сайнс занимал на решетке субботней гонки пятое место, но шины Soft дали ему преимущество в дебюте: испанец бросил машину в зазор между AlphaTauri Пьера Гасли и Red Bull Серхио Переса – и стал третьим. Затем ему удалось поравняться с Максом Ферстаппеном на второй прямой и в четвертом повороте обойти и лидера сезона, выйдя на второе место.

В дальнейшем Сайнс не смог сопротивляться Ферстаппену и пропустил того, но вот третье место удержал до самого финиша, несмотря на серьезный прессинг со стороны Переса.

«Старт получился отличным, – сказал Карлос в телеинтервью после финиша. – Как раз такой, какой мне был нужен, так как мне хотелось улучшить свои старты во второй половине сезона. Сегодня я почувствовал себя гораздо увереннее.

В первых поворотах я собирался только атаковать, старался отыгрывать позиции. Мы были очень близко с Максом и Серхио, но смогли уместиться там.

Ближе к концу у меня начались небольшие сложности с резиной. Мне удавалось сдерживать Серхио, но в первом повороте (на фото) все постоянно было на пределе. Иногда я смещался внутрь, иногда уходил наружу. Но темп был хорошим, мы смогли сохранить шины и добиться своего».

Говоря об ожиданиях от воскресенья, пилот Ferrari добавил: «Сегодня было весьма прохладно, обычно это позволяет мягкой резине работать лучше. Завтра в два часа дня условия могут быть совсем другими. Мы должны все просчитать и посмотреть, что получится».

В нынешнем сезоне Сайнс всего раз был на старте главной гонки уик-энда выше третьего места – в Сочи он стартовал вторым, после чего смог возглавить гонку.

Дополнительная информация: Джонатан Нобл