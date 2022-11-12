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Карлос Сайнс и Макс Ферстаппен оспаривали вторую позицию по ходу субботней гонки в Бразилии вскоре после того, как действующий чемпион уступил лидерство Джорджу Расселлу.

На 19-м круге пилот Ferrari нырнул внутрь на торможении перед «эской Сенны», пытаясь провести обгон. Однако Макс начал вход в поворот, в результате его переднее крыло ударило в колесо машины Сайнса. Это привело к повреждению торцевой пластины, которая на следующей прямой отлетела окончательно.

После финиша на втором месте Карлос рассказал, что не собирался доводить дело до аварии, но скорость Red Bull на прямых не оставила ему возможности действовать иначе.

«Все было не пределе, это понятно, – сказал испанский гонщик. – Но их так сложно обгонять, так что мне пришлось лезть в первом повороте впритирку, чтобы выйти вперед.

С Red Bull можно или действовать агрессивно на торможении, или оставаться позади. У них такая хорошая скорость на прямых, что тебе приходится что-то выдумывать на торможениях.

Я должен извиниться, если там был контакт, но это гонки, и порой тебе приходится действовать так, если хочешь добиться своего».

Макс Ферстаппен, Red Bull RB18, Карлос Сайнс, Ferrari F1-75, Льюис Хэмилтон, Mercedes W13 Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Опередив Макса, Сайнсу пришлось уносить ноги от Льюис Хэмилтона – на финише их разделили всего полсекунды.

«Обычно наши шины изнашиваются сильнее, чем у Mercedes, – объяснил Карлос. – При этом я видел, что в этот раз они атакуют очень остро.

Но мне удалось отыграть несколько позиций на первых кругах, и я приближался к Максу и Джорджу [Расселлу], которые вели сражение между собой. Я должен был действовать активно, так как завтра потеряю стартовые позиции из-за штрафа.

Думаю, второе место сегодня было нашим максимумом. Я доволен гонкой. Просто Mercedes в последнее время ощутимо прибавили в скорости, теперь они очень быстры в гонках».

Преимущество Ferrari над соперниками из Брэкли после спринта сократилось с 40 до 36 очков.