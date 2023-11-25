Сайнс избежал штрафной перестановки после аварии в тренировке
Удар о барьер задней частью машины зачастую приводит к повреждению коробки передач – и вынужденной перестановке по решетке. Но испанскому пилоту Ferrari в Абу-Даби повезло
Карлос Сайнс потерял управление в третьем повороте на первых минутах второй пятничной сессии. Задок Ferrari понесло, и неуправляемая машина врезалась в барьер. Удар пришелся на левое заднее колесо.
Как объяснили в команде, в тот момент на SF-23 испанца стояли старые элементы силовой установки, которые в любом случае планировали к субботе заменить более свежими из числа тех, что уже использовались по ходу сезона.
Таким образом, Карлос не получит штрафа, который мог бы стать для гонщика вторым за неделю – на прошлом этапе в Лас-Вегасе его уже переставили на десять позиций, когда в машину влетела снизу крышка дренажного люка, повредив, среди прочего, и батарею рекуператора.
Новое наказание стало бы сильным ударом для Ferrari, которая в финале сезона рассчитывает отобрать второе место в Кубке конструкторов у Mercedes.
«По какой-то причине трасса изменилась по сравнению с прошлыми годами, – объяснил Карлос свою аварию. – Появились две новых кочки: на выходе их второго поворота и на входе в третий. Они очень серьезно разбалансируют машины нового поколения.
Я едва не улетел на них в первой сессии, мы даже поменяли кое-что в настройках, чтобы избежать неприятностей.
Но на том самом круге они вновь застали меня врасплох. Может, дело в траектории или других деталях. Но я внезапно стал пассажиром
Мы уже видели прежде, что для машин нынешнего поколения даже небольшие неровности могут привести к развороту и порой весьма серьезной аварии. Ситуация не идеальная, но тут уж ничего не поделать. Мы постараемся продолжить уик-энд более успешно».
Фото: Джеймс Саттон / Motorsport Images
Карлос Сайнс, Ferrari SF-23
По информации источников, между двумя тренировками бригада Сайнса сделала подвеску более жесткой и уменьшило дорожный просвет – что и стало причиной неприятностей.
Сам Карлос не стал раскрывать детали: «а, мы кое-что поменяли, и это могло сказаться. Но, конечно же, я не буду вдаваться в подробности.
Машину просто выдернуло из-под меня. В такие моменты ты понимаешь, что стоило, наверное, кое-что сделать иначе.
Но штрафа быть не должно. Остаток уик-энда не пострадает».
После происшествия в Вегасе Ferrari пришлось срочно готовить и доставлять из Маранелло запасное шасси. Однако после пятничной аварии оно не понадобилось команде.
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