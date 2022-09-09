Сайнс и Шумахер присоединятся к Хэму в конце решетки
Все больше гонщиков меняют силовые установки в Монце
Значительная часть пилотов Формулы 1 будут стартовать с конца решетки из-за внеплановых замен агрегатов своих машин.
Сначала стало известно, что Валттери Боттас лишится минимум 15 мест на старте за замену трех элементов силовой установки, а затем подтвердилось, что с конца станет стартовать и Льюис Хэмилтон.
Позже старт с последних мест подтвердил и Карлос Сайнс, которому команда Ferrari решила поставить новую силовую установку. Кроме того, на данный момент неизвестно, какой штраф получит Мик Шумахер. Достоверно ясно, что ему поставят новую коробку передач, но немецкое издание Auto Motor und Sport утверждает, что этим дело не ограничится и в Haas заменят всю силовую установку.
Наконец, до конца не ясной остается судьба Пьера Гасли. В четверг команда объявила, что он пропустит пресс-конференцию из-за плохого самочувствия, не рассказав о подробностях. Если со здоровьем Гасли действительно что-то не так, то запасным пилотом в теории выступит Лиам Лоусон.
|Видели, как подорожали автомобили? Пришло время продавать! Рассказываем о НОВОМ способе быстро, безопасно и, главное, дорого продать свою машину. И не спрашиваем, зачем вам эти деньги. Ссылка здесь
«Прости, приятель». Хэмилтон отказал Риккардо в шансе занять его место
Porsche официально отказалась от планов участвовать в Ф1 с Red Bull
Самое важное:
FIA опубликовала предварительную стартовую решетку Гран При Италии
Расположение пилотов на решетке в официальном документе оказалось совсем не таким, как рассчитали поклонники спорта
«Пил кофе в паддок-клубе». Де Врис об удивительной субботе в Монце
Всего за несколько часов голландец прошел путь от «скамейки запасных» до восьмого места на стартовой решетке дебютного Гран При
Расселл назвал незаслуженным место в первом стартовом ряду
Пилот Mercedes признался, что слишком слабо провел квалификацию в Монце, потому не особенно рад возможности подняться выше в протоколе из-за наказания соперников
Гран При Италии: дуэли в квалификациях
Если в паре гонщиков Mercedes разница составила всего 0,018 секунды, то в Red Bull – 0,900. Но едва ли не главным героем стал Ник де Врис