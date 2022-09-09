Сайнс и Шумахер присоединятся к Хэму в конце решетки

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Значительная часть пилотов Формулы 1 будут стартовать с конца решетки из-за внеплановых замен агрегатов своих машин.

Сначала стало известно, что Валттери Боттас лишится минимум 15 мест на старте за замену трех элементов силовой установки, а затем подтвердилось, что с конца станет стартовать и Льюис Хэмилтон.

Позже старт с последних мест подтвердил и Карлос Сайнс, которому команда Ferrari решила поставить новую силовую установку. Кроме того, на данный момент неизвестно, какой штраф получит Мик Шумахер. Достоверно ясно, что ему поставят новую коробку передач, но немецкое издание Auto Motor und Sport утверждает, что этим дело не ограничится и в Haas заменят всю силовую установку.

Наконец, до конца не ясной остается судьба Пьера Гасли. В четверг команда объявила, что он пропустит пресс-конференцию из-за плохого самочувствия, не рассказав о подробностях. Если со здоровьем Гасли действительно что-то не так, то запасным пилотом в теории выступит Лиам Лоусон.

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