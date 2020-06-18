В отличие от соперников, задействовавших съемочные дни или нашедших возможность провести обкатку машины прямо на городских улицах, в McLaren вынуждены были воспользоваться техникой «младшего» класса. В четверг оба гонщика команды пилотировали в Сильверстоуне машины Формулы 3, предоставленные командой Carlin.

Ландо Норрис, который именно в составе коллектива Тревора Карлина стал в 2017 году чемпионом европейской («старой») Ф3, уже участвовал недавно в аналогичных тестах, а теперь к британцу присоединились его напарник Карлос Сайнс и другие сотрудники McLaren.

Заездам помешала скверная погода – в Сильверстоуне было дождливо и весьма прохладно, – но в качестве меры подготовки к скорому старту сезона такой вариант все равно был лучше, чем сидение на базе.

У McLaren еще есть возможность использовать съемочный день в 2020 году, но наши источники говорят, что финансовое положение команды сейчас не позволяет расходовать бюджет на его организацию. Недавно компания McLaren уволила 1200 сотрудников, а 30% акций команды скоро будут выставлены на продажу.