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Сайнс и Норрис провели тесты в Сильверстоуне. Дождевые. На машине Ф3

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Сайнс и Норрис провели тесты в Сильверстоуне. Дождевые. На машине Ф3
Автор:
, ответственный редактор
18 июн. 2020 г., 12:23

Из всех команд, что начали подготовку к возобновлению сезона Формулы 1, у McLaren получилась самая экстремальная сессия

В отличие от соперников, задействовавших съемочные дни или нашедших возможность провести обкатку машины прямо на городских улицах, в McLaren вынуждены были воспользоваться техникой «младшего» класса. В четверг оба гонщика команды пилотировали в Сильверстоуне машины Формулы 3, предоставленные командой Carlin.

 

Ландо Норрис, который именно в составе коллектива Тревора Карлина стал в 2017 году чемпионом европейской («старой») Ф3, уже участвовал недавно в аналогичных тестах, а теперь к британцу присоединились его напарник Карлос Сайнс и другие сотрудники McLaren.

Заездам помешала скверная погода – в Сильверстоуне было дождливо и весьма прохладно, – но в качестве меры подготовки к скорому старту сезона такой вариант все равно был лучше, чем сидение на базе.

У McLaren еще есть возможность использовать съемочный день в 2020 году, но наши источники говорят, что финансовое положение команды сейчас не позволяет расходовать бюджет на его организацию. Недавно компания McLaren уволила 1200 сотрудников, а 30% акций команды скоро будут выставлены на продажу.

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Слайдер
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Ландо Норрис

Ландо Норрис
1/3

Фотограф: McLaren

Ландо Норрис

Ландо Норрис
2/3

Фотограф: McLaren

Ландо Норрис, Карлос Сайнс и глава McLaren Андреас Зайдль

Ландо Норрис, Карлос Сайнс и глава McLaren Андреас Зайдль
3/3

Фотограф: McLaren

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Карлос Сайнс В Магазин , Ландо Норрис
Команды McLaren В Магазин , Carlin
Автор Франко Нуньес

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