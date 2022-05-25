Сайнс и Леклер озвучили героев «Истории игрушек»

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Фильм, который должен выйти в июне этого года, рассказывает историю молодости популярного героя «Истории игрушек».

Карлос Сайнс и Шарль Леклер озвучили одного и того же героя картины для итальянской и испанской версий. Авторы фильма не раскрыли, какой именно персонаж будет говорить голосами пилотов, но опубликовали фото из студии, сделанные во время работы участников Ф1.

«Для меня это первый опыт камео, – сказал Леклер. – Этот опыт совершенно не похож на все то, чем мне доводилось заниматься прежде. Это оказалось довольно странно – и несколько сложнее того, что я ожидал.

Но мне понравилась эта история – и ужасно хочется увидеть, что из этого получится».

Шарль Леклер озвучивает героя «Истории игрушек» Фото: Ferrari

Ранее гонщики Формулы 1 уже принимали участие в озвучке анимационных героев. В картинах «Тачки 2» и «Тачки 3» от той же студии Pixar можно было услышать Льюиса Хэмилтона, Себастьяна Феттеля, Виталия Петрова, Фернандо Алонсо и Жака Вильнева.

«Базз Лайтер» – пятая по счету лента вселенной «Истории игрушек», которая начала свою историю в 1995 году. Две последние серии оказались очень успешными, собрав большую кассу по всему миру.

Премьера «Базза Лайтера» в России должна состояться 21 июля 2022 года.