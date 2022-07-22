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Формула 1 / Гран При Франции Отчет о тренировке

Сайнс и Леклер опередили соперников по итогам пятницы в Ле-Кастелле

Гонщики Ferrari стали быстрейшими на трассе Поля Рикара, отставание Макса Ферстаппена превысило полсекунды

Александр Кабановский
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Сайнс и Леклер опередили соперников по итогам пятницы в Ле-Кастелле
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Если в первой тренировке Гран При Франции Ferrari и Red Bull были практически равны по силам, то во второй обозначилось ощутимое преимущество Скудерии. Лидер сезона Макс Ферстаппен жаловался на избыточную поворачиваемость и не смог угнаться за соперниками на алых F1-75.

Карлос Сайнс выехал на трассу только спустя 20 минут после старта заездов из-за необходимости заменить днище. Но именно он в итоге возглавил протокол, показав время 1:32.527 на мягких шинах Soft (C4). Шарль Леклер отстал от напарника на одну десятую: монегаск был чуть быстрее на первом секторе, но уступил на двух оставшихся. 

Ферстаппен проиграл 0,550 и остался третьим, а гонщики Mercedes смогли подобраться к лидерам гораздо ближе, чем в предыдущей сессии. Джордж Расселл проехал свой лучший круг на пару десятых быстрее вернувшегося в Ф1 Льюиса Хэмилтона.

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Ландо Норрис стал шестым в протоколе и первым из тех, кто отстал от Сайнса больше, чем на секунду. Пилот McLaren опередил Пьера Гасли, который по ходу заездов сильно ругался на помехи со стороны соперников, Кевина Магнуссена, который как раз был одним из этих соперников, и своего напарника Даниэля Риккардо. 

Серхио Перес замкнул десятку лидеров, его время оказалось на секунду хуже, чем у партнера по Red Bull. Мексиканец, кроме того, проехал меньше всех кругов – 16.

Мик Шумахер испортил комплект шин, улетев с трассы и едва избежав контакта с барьером. По скорости он стал 19-м. В остальном часовая сессия обошлась без эксцессов.

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Результаты второй тренировки Гран При Франции

Позиция Гонщик Команда Мотор Круги Время Отрыв
1 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 22 1'32.527  
2 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 22 1'32.628 0.101
3 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 17 1'33.077 0.550
4 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 20 1'33.291 0.764
5 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 23 1'33.517 0.990
6 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 21 1'33.607 1.080
7 France Пьер Гасли AlphaTauri Red Bull 24 1'33.906 1.379
8 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 24 1'33.928 1.401
9 Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes 23 1'33.984 1.457
10 Mexico Серхио Перес Red Bull Red Bull 16 1'34.060 1.533
11 Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault 24 1'34.259 1.732
12 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 27 1'34.264 1.737
13 Germany Себастьян Феттель Aston Martin Mercedes 27 1'34.420 1.893
14 Japan Юки Цунода AlphaTauri Red Bull 24 1'34.540 2.013
15 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 26 1'34.595 2.068
16 Thailand Александр Элбон Williams Mercedes 23 1'34.653 2.126
17 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari 26 1'34.654 2.127
18 France Эстебан Окон Alpine Renault 26 1'34.660 2.133
19 Germany Мик Шумахер Haas Ferrari 22 1'35.195 2.668
20 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 27 1'35.412 2.885
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