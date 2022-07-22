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Если в первой тренировке Гран При Франции Ferrari и Red Bull были практически равны по силам, то во второй обозначилось ощутимое преимущество Скудерии. Лидер сезона Макс Ферстаппен жаловался на избыточную поворачиваемость и не смог угнаться за соперниками на алых F1-75.

Карлос Сайнс выехал на трассу только спустя 20 минут после старта заездов из-за необходимости заменить днище. Но именно он в итоге возглавил протокол, показав время 1:32.527 на мягких шинах Soft (C4). Шарль Леклер отстал от напарника на одну десятую: монегаск был чуть быстрее на первом секторе, но уступил на двух оставшихся.

Ферстаппен проиграл 0,550 и остался третьим, а гонщики Mercedes смогли подобраться к лидерам гораздо ближе, чем в предыдущей сессии. Джордж Расселл проехал свой лучший круг на пару десятых быстрее вернувшегося в Ф1 Льюиса Хэмилтона.

Ландо Норрис стал шестым в протоколе и первым из тех, кто отстал от Сайнса больше, чем на секунду. Пилот McLaren опередил Пьера Гасли, который по ходу заездов сильно ругался на помехи со стороны соперников, Кевина Магнуссена, который как раз был одним из этих соперников, и своего напарника Даниэля Риккардо.

Серхио Перес замкнул десятку лидеров, его время оказалось на секунду хуже, чем у партнера по Red Bull. Мексиканец, кроме того, проехал меньше всех кругов – 16.

Мик Шумахер испортил комплект шин, улетев с трассы и едва избежав контакта с барьером. По скорости он стал 19-м. В остальном часовая сессия обошлась без эксцессов.

Результаты второй тренировки Гран При Франции