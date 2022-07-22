Сайнс и Леклер опередили соперников по итогам пятницы в Ле-Кастелле
Гонщики Ferrari стали быстрейшими на трассе Поля Рикара, отставание Макса Ферстаппена превысило полсекунды
Если в первой тренировке Гран При Франции Ferrari и Red Bull были практически равны по силам, то во второй обозначилось ощутимое преимущество Скудерии. Лидер сезона Макс Ферстаппен жаловался на избыточную поворачиваемость и не смог угнаться за соперниками на алых F1-75.
Карлос Сайнс выехал на трассу только спустя 20 минут после старта заездов из-за необходимости заменить днище. Но именно он в итоге возглавил протокол, показав время 1:32.527 на мягких шинах Soft (C4). Шарль Леклер отстал от напарника на одну десятую: монегаск был чуть быстрее на первом секторе, но уступил на двух оставшихся.
Ферстаппен проиграл 0,550 и остался третьим, а гонщики Mercedes смогли подобраться к лидерам гораздо ближе, чем в предыдущей сессии. Джордж Расселл проехал свой лучший круг на пару десятых быстрее вернувшегося в Ф1 Льюиса Хэмилтона.
Ландо Норрис стал шестым в протоколе и первым из тех, кто отстал от Сайнса больше, чем на секунду. Пилот McLaren опередил Пьера Гасли, который по ходу заездов сильно ругался на помехи со стороны соперников, Кевина Магнуссена, который как раз был одним из этих соперников, и своего напарника Даниэля Риккардо.
Серхио Перес замкнул десятку лидеров, его время оказалось на секунду хуже, чем у партнера по Red Bull. Мексиканец, кроме того, проехал меньше всех кругов – 16.
Мик Шумахер испортил комплект шин, улетев с трассы и едва избежав контакта с барьером. По скорости он стал 19-м. В остальном часовая сессия обошлась без эксцессов.
Результаты второй тренировки Гран При Франции
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Круги
|Время
|Отрыв
|1
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|22
|1'32.527
|2
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|22
|1'32.628
|0.101
|3
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Red Bull
|17
|1'33.077
|0.550
|4
|Джордж Расселл
|Mercedes
|Mercedes
|20
|1'33.291
|0.764
|5
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|23
|1'33.517
|0.990
|6
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|21
|1'33.607
|1.080
|7
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|Red Bull
|24
|1'33.906
|1.379
|8
|Кевин Магнуссен
|Haas
|Ferrari
|24
|1'33.928
|1.401
|9
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|Mercedes
|23
|1'33.984
|1.457
|10
|Серхио Перес
|Red Bull
|Red Bull
|16
|1'34.060
|1.533
|11
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|Renault
|24
|1'34.259
|1.732
|12
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|Ferrari
|27
|1'34.264
|1.737
|13
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|Mercedes
|27
|1'34.420
|1.893
|14
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Red Bull
|24
|1'34.540
|2.013
|15
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|26
|1'34.595
|2.068
|16
|Александр Элбон
|Williams
|Mercedes
|23
|1'34.653
|2.126
|17
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|Ferrari
|26
|1'34.654
|2.127
|18
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|26
|1'34.660
|2.133
|19
|Мик Шумахер
|Haas
|Ferrari
|22
|1'35.195
|2.668
|20
|Николя Латифи
|Williams
|Mercedes
|27
|1'35.412
|2.885
|Полные результаты
Технический анализ: McLaren тоже скопировала понтоны у Red Bull
Шесть команд выступили против изменения правил в 2023 году
Самое важное:
Окону помешала в квалификации «фундаментальная проблема» с машиной
Пилот Alpine назвал ужасной субботнюю сессию, в которой показал 12-й результат
Что позволит Ферстаппену переиграть Ferrari в гонке? Макс ответил
Максимальная скорость Red Bull на прямых в воскресенье должна стать мощным оружием Red Bull
Хэмилтон рассказал, как упустил верные настройки
По ходу французского уик-энда Льюис так много экспериментировал, что в итоге не остался без оптимальных регулировок
Сайнс пошутил о завтрашней победе Леклера: Только я мог ему помешать
Пилот Ferrari также рассказал о трудностях для себя самого в предстоящей гонки, где он стартует с последнего ряда