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Сайнс и еще девять человек. Все пилоты Ferrari в 21 веке

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Сайнс и еще девять человек. Все пилоты Ferrari в 21 веке
Автор:
, редактор
14 мая 2020 г., 10:00

Карлос Сайнс стал десятым гонщиком Ferrari в новом тысячелетии. Мы вспомнили всех его предшественников и их достижения: от Шумахера до Бадоера

Слайдер
Список

Михаэль Шумахер выступал за Ferrari с 1996 года, а в 21 веке провел за команду 122 гонки. За это время он одержал 56 побед, 83 раза поднимался на подиум и завоевал пять чемпионских титулов

Михаэль Шумахер выступал за Ferrari с 1996 года, а в 21 веке провел за команду 122 гонки. За это время он одержал 56 побед, 83 раза поднимался на подиум и завоевал пять чемпионских титулов
1/9

Фотограф: Sutton Images

Рубенс Баррикелло перешел в Скудерию как раз в 2000 году и провел в команде шесть сезонов. За это время бразилец провел 104 гонки и девять раз оказывался первым на финише. Но куда чаще Рубенс становился вторым – аж 24 раза. Второе место также его лучший результат в чемпионате в красном комбинезоне

Рубенс Баррикелло перешел в Скудерию как раз в 2000 году и провел в команде шесть сезонов. За это время бразилец провел 104 гонки и девять раз оказывался первым на финише. Но куда чаще Рубенс становился вторым – аж 24 раза. Второе место также его лучший результат в чемпионате в красном комбинезоне
2/9

Фотограф: LAT Images

Фелипе Масса заменил Баррикелло в 2006 году и провел в Маранелло целых восемь лет подряд. Больше, чем кто-либо другой в 21 веке. За это время Фелипе одержал 11 побед, 28 раз постоял на подиуме и один раз проиграл чемпионский титул на последнем круге

Фелипе Масса заменил Баррикелло в 2006 году и провел в Маранелло целых восемь лет подряд. Больше, чем кто-либо другой в 21 веке. За это время Фелипе одержал 11 побед, 28 раз постоял на подиуме и один раз проиграл чемпионский титул на последнем круге
3/9

Фотограф: XPB Images

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Кими Райкконен пришел на смену Михаэлю Шумахеру в 2007 году и выиграл первую же гонку за Ferrari. В тот же год финн вернул в Маранелло чемпионский титул, став единственным кроме Шуми, кому это удалось в новом тысячелетии. Кими провел в Маранелло три года, а потом вроде бы вынужденно взял паузу в карьере. Однако в 2014 году он неожиданно вернулся, заменив уставшего Массу, и отвыступал за Скудерию еще на пять сезонов. В сумме у него 152 Гран При в красном комбинезоне, 10 побед и 52 подиума

Кими Райкконен пришел на смену Михаэлю Шумахеру в 2007 году и выиграл первую же гонку за Ferrari. В тот же год финн вернул в Маранелло чемпионский титул, став единственным кроме Шуми, кому это удалось в новом тысячелетии. Кими провел в Маранелло три года, а потом вроде бы вынужденно взял паузу в карьере. Однако в 2014 году он неожиданно вернулся, заменив уставшего Массу, и отвыступал за Скудерию еще на пять сезонов. В сумме у него 152 Гран При в красном комбинезоне, 10 побед и 52 подиума
4/9

Фотограф: Sutton Images

После десяти лет в роли запасного Лука Бадоер неожиданно получил боевой шанс в Ferrari из-за травмы Фелипе Массы. Итальянец дважды подряд стал последним в квалификациях и гонках, после чего покинул команду

После десяти лет в роли запасного Лука Бадоер неожиданно получил боевой шанс в Ferrari из-за травмы Фелипе Массы. Итальянец дважды подряд стал последним в квалификациях и гонках, после чего покинул команду
5/9

Фотограф: Ferrari Media Center

Бадоера заменил Джанкарло Физикелла и, наверное, сам был не рад. За две недели до перехода он стоял на подиуме в Спа с Force India. Но за пять гонок с Ferrari Физико не взял ни одного очка, после чего его карьера в Формуле 1 завершилась

Бадоера заменил Джанкарло Физикелла и, наверное, сам был не рад. За две недели до перехода он стоял на подиуме в Спа с Force India. Но за пять гонок с Ferrari Физико не взял ни одного очка, после чего его карьера в Формуле 1 завершилась
6/9

Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images

В 2010-м Ferrari отправила Кими Райкконена в отпуск, а его место занял Фернандо Алонсо. Испанец провел пять лет в качестве лидера Скудерии, трижды становился вице-чемпионом и покинул Маранелло с 11 победами, 44 подиумами и без единого титула

В 2010-м Ferrari отправила Кими Райкконена в отпуск, а его место занял Фернандо Алонсо. Испанец провел пять лет в качестве лидера Скудерии, трижды становился вице-чемпионом и покинул Маранелло с 11 победами, 44 подиумами и без единого титула
7/9

Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images

Себастьян Феттель перебрался в Италию в 2015 году, когда Ferrari и Алонсо окончательно устали друг от друга. Немец дважды становился вице-чемпионом, но обошел Алонсо по победам (14 против 11) и подиумам (54 против 44). Однако, как и испанец, титула Себ в Маранелло не привез. В 2020 году у него будет последний шанс

Себастьян Феттель перебрался в Италию в 2015 году, когда Ferrari и Алонсо окончательно устали друг от друга. Немец дважды становился вице-чемпионом, но обошел Алонсо по победам (14 против 11) и подиумам (54 против 44). Однако, как и испанец, титула Себ в Маранелло не привез. В 2020 году у него будет последний шанс
8/9

Фотограф: Аластер Стэли / Motorsport Images

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Стремительный прогресс Шарля Леклера удачно совпал со старением Кими Райкконена, и в 2019 году монегаск подменил финна в Скудерии. За первый год Шарль одержал две победы, десять раз постоял на подиуме и получил пятилетний контракт со статусом нового лидера команды в придачу
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Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Михаэль Шумахер В Магазин , Себастьян Феттель В Магазин , Карлос Сайнс В Магазин , Шарль Леклер
Команды Ferrari В Магазин , Scuderia Ferrari
Автор Иван Матушкин

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