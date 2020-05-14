Сайнс и еще девять человек. Все пилоты Ferrari в 21 веке
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Карлос Сайнс стал десятым гонщиком Ferrari в новом тысячелетии. Мы вспомнили всех его предшественников и их достижения: от Шумахера до Бадоера
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Михаэль Шумахер выступал за Ferrari с 1996 года, а в 21 веке провел за команду 122 гонки. За это время он одержал 56 побед, 83 раза поднимался на подиум и завоевал пять чемпионских титулов
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Фотограф: Sutton Images
Рубенс Баррикелло перешел в Скудерию как раз в 2000 году и провел в команде шесть сезонов. За это время бразилец провел 104 гонки и девять раз оказывался первым на финише. Но куда чаще Рубенс становился вторым – аж 24 раза. Второе место также его лучший результат в чемпионате в красном комбинезоне
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Фотограф: LAT Images
Фелипе Масса заменил Баррикелло в 2006 году и провел в Маранелло целых восемь лет подряд. Больше, чем кто-либо другой в 21 веке. За это время Фелипе одержал 11 побед, 28 раз постоял на подиуме и один раз проиграл чемпионский титул на последнем круге
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Фотограф: XPB Images
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Кими Райкконен пришел на смену Михаэлю Шумахеру в 2007 году и выиграл первую же гонку за Ferrari. В тот же год финн вернул в Маранелло чемпионский титул, став единственным кроме Шуми, кому это удалось в новом тысячелетии. Кими провел в Маранелло три года, а потом вроде бы вынужденно взял паузу в карьере. Однако в 2014 году он неожиданно вернулся, заменив уставшего Массу, и отвыступал за Скудерию еще на пять сезонов. В сумме у него 152 Гран При в красном комбинезоне, 10 побед и 52 подиума
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Фотограф: Sutton Images
После десяти лет в роли запасного Лука Бадоер неожиданно получил боевой шанс в Ferrari из-за травмы Фелипе Массы. Итальянец дважды подряд стал последним в квалификациях и гонках, после чего покинул команду
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Фотограф: Ferrari Media Center
Бадоера заменил Джанкарло Физикелла и, наверное, сам был не рад. За две недели до перехода он стоял на подиуме в Спа с Force India. Но за пять гонок с Ferrari Физико не взял ни одного очка, после чего его карьера в Формуле 1 завершилась
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Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images
В 2010-м Ferrari отправила Кими Райкконена в отпуск, а его место занял Фернандо Алонсо. Испанец провел пять лет в качестве лидера Скудерии, трижды становился вице-чемпионом и покинул Маранелло с 11 победами, 44 подиумами и без единого титула
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Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images
Себастьян Феттель перебрался в Италию в 2015 году, когда Ferrari и Алонсо окончательно устали друг от друга. Немец дважды становился вице-чемпионом, но обошел Алонсо по победам (14 против 11) и подиумам (54 против 44). Однако, как и испанец, титула Себ в Маранелло не привез. В 2020 году у него будет последний шанс
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Фотограф: Аластер Стэли / Motorsport Images
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Стремительный прогресс Шарля Леклера удачно совпал со старением Кими Райкконена, и в 2019 году монегаск подменил финна в Скудерии. За первый год Шарль одержал две победы, десять раз постоял на подиуме и получил пятилетний контракт со статусом нового лидера команды в придачу
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Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Михаэль Шумахер В Магазин , Себастьян Феттель В Магазин , Карлос Сайнс В Магазин , Шарль Леклер
|Команды
|Ferrari В Магазин , Scuderia Ferrari
|Автор
|Иван Матушкин
Сайнс и еще девять человек. Все пилоты Ferrari в 21 веке
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