Сайнс и Джовинацци не нашли виновного в своей аварии

Антонио Джовинацци занимал на решетке домашней гонки в Монце седьмую позицию, что стало для пилота Alfa Romeo повторением лучшего результата в карьере. На старте он смог опередить Карлоса Сайнса из Ferrari, однако дальше события стали развиваться по негативному сценарию.

Джовинацци слишком быстро вошел в «эску» Роджа, из-за чего вынужден был срезать ее вторую часть и потерял темп. Спустя секунду сзади в Антонио врезался Сайнс, Alfa Romeo закрутило и отбросило в барьер.

«Моя гонка оказалась испорчена на первом же круге, – признал пилот, которому удалось вернуться в боксы без переднего крыла. – Кроме того, днище тоже получило повреждения, что стало дополнительной сложностью.

Я догнал пелотон, когда [после аварии Ферстаппена с Хэмилтоном] на трассу выехал автомобиль безопасности, но моя машина изначально слишком сильно пострадала».

Он добавил: «Мне надо еще повнимательнее посмотреть записи, но в целом перед поворотом я опережал Карлоса, потом пришлось срезать, а когда я вернулся на асфальт, то ощутил сильный удар сзади».

Судьи наказали итальянца, который в итоге закончил гонку 13-м, пятью штрафными секундами за небезопасное возвращение на трассу.

«Я никак не мог что-то изменить, – признал он. – Не знаю, видел ли меня Карлос, но я мгновенно утратил контроль над машиной».

После финиша механики Alfa Romeo нашли застрявший в машине Джовинацци фрагмент переднего крыла Ferrari Сайнса, однако сам Карлос рассказал, что для него столкновение обошлось без последствий.

«Удар пришелся колесом о колесо, – пояснил испанец журналистам. – Моя машина не пострадала. Мы проверили данные и не увидели никаких потерь. Хотя, конечно, мне повезло, что все так обошлось. Удар был очень сильным.

Думаю, Антонио просто не видел, что я слева от него. Просто повезло, что я смог поехать дальше на целой машине после такого удара».

Сайнс завершил гонку в Монце шестым.

Дополнительная информация: Адам Купер и Олег Карпов