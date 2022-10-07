Сайнс: Ferrari устроит одна победа в оставшихся гонках

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Ferrari отлично начала новую техническую эту Формулы 1 – Шарль Леклер выиграл два из трех первых этапов, что позволило захватить уверенное лидерство в обоих зачетах чемпионата. Однако за 15 следующих Гран При монегаск и его напарник Карлос Сайнс смогли всего по разу побывать на вершине подиума.

Причиной тому стали и многочисленные собственные ошибки, и поломки, и усиление соперников из Red Bull. В итоге к середине осени Скудерия сохраняет исключительно теоретические шансы на титул, куда больше думая о том, как бы не уступить вторую позицию Mercedes.

На Гран При Сингапура пилоты на алых машинах финишировали вторым и третьим – это лучший результат команды за много недель. По словам Сайнса, до конца сезона Ferrari обязательно надо постараться хоть раз стать сильнейшей.

«Для нас это все еще интересная битва, – сказал испанец в четверг на "Сузуке". – Наша общая цель понятна: выигрывать гонки и готовиться к новому чемпионату. В этом году рассчитывать хоть на один из титулов уже очень сложно. Так что мы концентрируемся на победах в отдельных гонках.

Думаю, если выиграть хотя бы одну до конца сезона, это придаст нам позитивных эмоций и мотивации для следующего сезона. Мы уже так давно не выигрывали».

Он добавил: «Чтобы одержать победу, надо провести уик-энд безукоризненно. Впрочем, это требуется нам и само по себе. Мы в Ferrari стремимся побеждать, готовиться к новому чемпионату, учиться и выступать без ошибок – это позволит обрести уверенность и выигрывать новые гонки».

Карлос Сайнс, Ferrari F1-75 Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Говоря об ожиданиях от японского уик-энда, Карлос отметил: «В Монце и Сингапуре мы смогли подобраться чуть ближе к Red Bull. Мы не были быстрее, но могли навязать им борьбу.

В Сузуке мы должны быть сильны. Тут длинные прямые, среднескоростные и быстрые повороты. Все это обычно подходит Ferrari. В целом мы быстры везде – надо просто понять, где мы будем в сравнении с Red Bull.

В дождевых пятничных тренировках Гран При Японии Сайнс показал шестое и третье время.

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