Сайнс: Ferrari ничего не могла придумать против износа шин

Пилоты Ferrari финишировали вне первой десятки на Гран При Франции, хотя стартовали с пятого и седьмого мест. При этом Шарль Леклер проехал гонку с двумя пит-стопами, а Карлос Сайнс с одним, но результат оказался неудачным у обоих.

Испанский пилот считает, что болиды Ferrari так сильно убивали резину, что никакая стратегия команду бы не спасла.

«Не думаю, что мы могли что-то придумать в плане стратегии, – сказал Сайнс. – Когда у тебя такой плохой темп и такая сильная деградация шин, такое сильное зернение и прочее, ты ничего не можешь придумать.

Шарлю пришлось остановиться рано, потому что резина ушла. И у меня ее тоже оставалось очень мало. Но я знал, что скольких бы соперников Шарль не обошел андеркатом, до финиша он не дотянет, остановившись на 13-м круге. Поэтому сам тянул до 16-17-го, после которого по нашей симуляции уже можно было ехать до финиша.

Мне удалось это сделать, но чудом. Я провел всего один пит-стоп. Медленный и очень плохой».

Сайнс также призвал Скудерию решить проблему, которая беспокоит его с начала сезона:

«У нас явно что-то не так с шинами. С моего первого дня в команде было ясно, что в гонке с ними что-то не так. Мы должны на этом сосредоточиться. Надо понять, что мы делаем не так. Ведь мы явно делаем что-то не так, раз едем столь медленно. Надо экспериментировать. Проанализировать все и посмотреть, как улучшить ситуацию».