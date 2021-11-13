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Формула 1 / Гран При Бразилии Новости

Сайнс: Ferrari не хочет уступaть AlphaTauri

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Карлос остался недоволен квалификацией в Сан-Пауло

Сайнс: Ferrari не хочет уступaть AlphaTauri

Пилоты Ferrari заняли шестое и седьмое места в квалификации Гран При Бразилии, опередив обе машины McLaren. Но ставший шестым Карлос Сайнс остался разочарован тем, что пять сотых проиграл Пьеру Гасли из AlphaTauri, который занял пятое место.

«Это не сюрприз, – сказал Сайнс. – У них очень быстрая машина, они быстры весь сезон. Просто сейчас они обрели стабильность, которой им не хватало в начале.

Мы постараемся прибавить и победить их. Ведь мы Ferrari и не хотим проигрывать AlphaTauri, даже если побьем McLaren».

С Сайнсом в оценке скорости AlphaTauri согласился его напарник Шарль Леклер: «Они просто были слишком быстры».

Гасли опередил оба болида Скудерии и в квалификации прошлого этапа Формулы 1 в Мексике. При этом в чемпионате француз отстает от них обоих, так же, как и от пилотов McLaren.

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