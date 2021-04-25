Стремление Карлоса Сайнса приложить все усилия для быстрой адаптации к новой для себя команде стало определенным сюрпризом для сотрудников Ferrari. Об этом сам испанский гонщик рассказал по ходу Гран При Эмилии-Романьи в интервью телеканалу Sky Sports.

«Таков мой подход к работе, мой метод, который я испробовал в McLaren. Став гонщиком этой команды, я сразу же переехал в Великобританию и постарался сделать так, чтобы моя адаптация к работе в команде прошла как можно быстрее. При этом я старался почаще бывать на базе и вникать во все.

Когда я сделал то же самое в Ferrari, команда явно была не готова так часто видеть гонщика на базе. Пришлось потратить некоторое время, чтобы каждый раз находить мне занятие и определяться тем, что же полезного я могу сделать по ходу своего очередного визита. Но постепенно команда адаптировалась к моей активности, и все стало складываться по-настоящему здорово».

Чуть позже впечатлениями об адаптации Сайнса к новой команде поделился и ее руководитель Маттиа Бинотто.

«Карлос – весьма опытный пилот. И речь не только об управлении машиной или о качестве обратной связи, но и о способности встроиться в структуру команды. Между гоночными уик-эндами Карлос постоянно находится в Маранелло, и это просто здорово. Это мотивирует и радует нас.

Думаю, появление Карлоса стало важным и для Шарля: я вижу, как здорово они сработались. Они постоянно в контакте и постоянно соревнуются, играя то в сквош, то в шахматы, то гоняя на симуляторе. Они отлично мотивируют друг друга. Мы и раньше знали, что Карлос может быть быстр в гонках и квалификациях, но то, как он ведет себя в команде и создает настроение вокруг себя, стало важным и очень приятным открытием».